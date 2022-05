La vida amorosa de Susy Díaz siempre ha causado revuelo entre sus fanáticos. Este miércoles 11 de mayo, la excongresista se presentó en el set de “América hoy” y sorprendió a todos los conductores al dar detalles de su romance con un hombre más joven que ella.

La empresaria fue invitada a este programa para comentar sobre el tema “El tercero sale sobrando” y, en medio de una conversación con los panelistas, Susy Díaz no dudó en contar la experiencia que está viviendo con su vecino.

¿Qué dijo Susy Díaz?

Según la influencer, Flor Polo no tiene conocimiento sobre este affaire, por lo que este anuncio sería una gran noticia para su hija; sin embargo, ella no lo ve como algo serio, sino como un “pasatiempo”.

“Vamos a dormir en el segundo piso porque en el primer piso está mi hija con mi nieto. Mejor no vengas, me da vergüenza. Él tiene 30 años, no lo veo seguro porque es un pasatiempo. Me llama y me llama y ya no lo quiero ver. Se pone celoso pensando que en el primer piso tengo otro”, dijo al iniciar.

Por otro lado, Susy Díaz mencionó cuáles son las características que debe tener un hombre para construir una relación formal en su vida: “No ha pasado el examen. Es muy joven, lo conozco hace 8 años. La vez pasada le dije ‘no vengas porque las cámaras de Magaly están a fuera’. Estoy buscando alguien para envejecer juntos, que vaya a mi mismo ritmo y que tenga mi misma edad”.

Flor Polo no espera herencias

Luego de las especulaciones sobre los quehaceres de Flor Polo para generar ingresos, la modelo afirmó que trabaja diariamente y no espera obtener alguna herencia por parte de Susy Díaz.

“No, para nada. Yo trabajo. Trabajo todos los días para seguir sacando adelante a mis hijos, no necesito nada. Ella me enseñó que todo lo que uno saca trabajando día a día es para sus cosas y no para estar viendo las cosas de otras personas. Yo trabajo siempre para mí y para mis hijos”, dijo para “América espectáculos”.