Rodrigo González sobre relación de Gian Marco con sus fans: “No se te ocurra pedirle una foto”

Desde hace algunos años se ha venido cuestionando la actitud que suele presentar Gian Marco Zignago hacia sus fanáticos. El propio cantante ha revelado que muchas veces no está presto a atender los pedidos de sus seguidores, quienes en los últimos meses han recurrido a las redes sociales para relatar los incómodos encuentros que tuvieron con el compositor nacional.

Sus recientes declaraciones en la entrevista con Carlos Orozco han generado que otras figuras del espectáculo opinen al respecto. Por ejemplo, Rodrigo González habló sobre el intérprete de “Canción de amor” y lanzó un sutil comentario como suele tener acostumbrados a sus seguidores.

Rodrigo González opina sobre relación de Gian Marco con sus fans

El conductor de “Amor y fuego” se encontraba junto a Gigi Mitre comentando sobre los hijos de Gian Marco y Christian Meier. Fue ahí cuando ‘Peluchín’ lamentó que los seguidores del artista no puedan tomarse una foto con él y hasta lo tildó de poco agradecido con ellos.

“ A Gian Marco cántale, pero no se te ocurra pedir una foto. Es un artistazo completo. Lástima que no le guste tomarse fotos con sus seguidores porque es lo más lindo que puedes hacer en la vida, ser agradecido ”, indicó.

¿Qué dijo Gian Marco en charla con Carlos Orozco?

El cantautor nacional se mostró bastante sincero durante la conversación con Carlos Orozco y afirmó que hay días en los que accede a los pedidos de sus fans, pero en otros no. Asimismo, Gian Marco lamentó que sus seguidores lo critiquen duramente sin reconocer el esfuerzo que hizo durante su carrera.