¡Lo dijo todo! Contra todo pronóstico, Rodrigo Cuba se animó a abrirle las puertas a las cámaras de “Amor y fuego” para hablar a detalle sobre todas las actividades que realiza junto a la pequeña que comparte con Melissa Paredes, de quien se divorció hace seis meses, aproximadamente. El futbolista también reveló que su hija y su novia Ale Venturo son muy unidas.

Rodrigo Cuba revela que su hija y Ale Venturo “se llevan bien”

Durante la edición de “Amor y fuego” del pasado martes 10 de mayo, Rodrigo Cuba se mostró desde una faceta diferente, alejado de las canchas de fútbol. Luego de prepararle un almuerzo especial a su hija, el futbolista se sentó para contar cómo es la relación de Ale Venturo y su pequeña.

“Le dice ‘tía Ale’ y creo que, en su momento, tendré que conversar con mi hija y explicarle la situación. Yo creo que se llevan muy bien, se quieren mucho y pasamos días muy divertidos”, dijo el deportista al ser consultado por la reportera si es que la hija que tiene con Melissa Paredes ya se ha adaptado a vivir en hogares diferentes.

Además, Cuba expresó que pasar tiempo con su hija desde su divorcio ha sido muy sencillo, ya que tenía la costumbre de cuidarla y hacerla parte de su día a día: “Siempre estuvimos juntos y no me era ajena. Hay que ingeniárselas porque hay que mantenerlos entretenidos. (...) Le encanta echarme la espuma de afeitar para acompañarme mientras me afeito. A veces vengo con heridas del fútbol y me quiere echar las cremas para curarlas”.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre Anthony Aranda?

En esta misma entrevista, Rodrigo Cuba no tuvo problemas en responder si es que le incomodaba que Anthony Aranda, actual novio de Melissa Paredes, pasara mucho tiempo junto a su menor hija. “Es una realidad que se va a dar. Mientras no signifique una amenaza para mi hija, no tengo ningún problema”, dijo el futbolista y reveló que se siente feliz de que la modelo pase tiempo de calidad con su pequeña.