Nataniel Sánchez volvió al Perú y generó gran expectativa entre sus fanáticos por su posible regreso a “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, poco después, la actriz aseguró que las negociaciones no habían llegado a buen puerto y no participará del proyecto.

En una reciente entrevista para el canal “Soy Jackie Ford”, reveló uno de los problemas que tuvo que enfrentar cuando formaba parte de la serie durante sus primeros años.

Nataniel Sánchez revela discusión con productora

Nataniel Sánchez contó que un día tuvo un encuentro con una productora de “Al fondo hay sitio” y le puso un ultimátum porque no la dejaba continuar sus estudios.

“No me dejaron estudiar. No puedo hablar en general porque hay una persona que se encargaba de la producción y barría para su propia casa siempre. Le pedí permiso por muchos años, pero me lo negó, hasta que le dije: ‘¿Me dejas o me voy?’ . Eso me decepcionó”, indicó

Del mismo modo, expresó que tuvo que reclamar por un trato justo en el elenco: “Le dije: ‘Todos tenemos que ser tratados por igual, creo que me merezco eso’”.

¿Por qué no regresará a “Al fondo hay sitio”?

Aunque aseguró que recuerda con mucho cariño su paso por “Al fondo hay sitio”, recalcó que no estará en la temporada 2022 de la recordada serie. “No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón”, dijo a Arturo Chumbe.

En dicha conversación, contó que tomó la decisión pensando en su futuro en España. “Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo”, agregó Nataniel Sánchez.