Rodrigo Cuba ofreció una entrevista exclusiva para el programa de “Amor y fuego”, en la edición del martes 10 de mayo, en la que dio detalles de su vida sentimental. Además, habló sobre la situación económica de Melissa Paredes, quien se encuentra sin propuesta laboral.

A pesar de que el deportista había decidido no hablar más de la modelo luego de que se conociera el fin de su matrimonio, no dudó en decir que mientras la ex reina de belleza no encuentre trabajo, su hija se verá afectada.

“No estoy muy al tanto si está bien o no económicamente , yo le di, creo que es de conocimiento público, una suma importante de dinero en el tema de divorcio. Yo soy el más interesado en que ella pueda conseguir trabajo la verdad, porque si ella está bien, mi hija estará bien” , mencionó.

PUEDES VER: Melissa Paredes y Anthony Aranda son captados amorosos y divirtiéndose en restobar miraflorino

Melissa Paredes contenta con su participación en película peruana

Luego de conocerse su participación en la película peruana “Igualita a mí”, protagonizada por Carlos Alcántara, Melissa Paredes expresó estar concentrada en la actuación porque no solo saber conducir programas. “Enfocada en todo lo que es la actuación, quiero llevar mi vida por ese lado. Gracias a Dios he sido bendecida con un talento y creo tengo que explotarlo y seguir estudiando, preparándome, eso es lo ideal, ¿no?”, precisó la ex reina de belleza.

Rodrigo Cuba comenta la cercanía entre su hija y Anthony Aranda

En su conversación con la reportera de Rodrigo González, ‘Gato’ Cuba dio su apreciación sobre el acercamiento entre su menor hija y el bailarín. Asimismo, el deportista aseguró que es una realidad la relación de Anthony Aranda y su pequeña, ya que es la actual pareja de Melissa Paredes. “Es una realidad que se dará. Mientras no signifique una amenaza para mi hija, no tengo ningún problema”, acotó.