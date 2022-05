María Pía Copello conversó con Rodrigo González acerca de las acusaciones de Nataniel Sánchez en el programa de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, donde confesó que una conocida animadora infantil la gritó por no aprender una de las coreografías; sin embargo, nunca mencionó el nombre de la presentadora. Ante ello, el popular ‘Peluchín’ reveló que se comunicó con la influencer para conocer su versión.

El conductor de espectáculos relató lo mencionado por la expresentadora de “Esto es guerra”. “Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 25 chicos (...) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo : ‘Yo qué le voy a gritar a alguien’” , señaló.

De acuerdo a la figura de Willax TV, la tiktoker detalló que en algún momento le habría pedido a la actriz que guarde silencio, pero que nunca la maltrató. “Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar. Imagínate, ¿cómo controlas a 25 niños? De repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio”, comentó el compañero de Gigi Mitre.

Conocida animadora le gritó a la actriz nacional

Tras su llegada al Perú, Nataniel Sánchez causó revuelo en la farándula local con sus declaraciones durante una entrevista con “Soy Jackie Ford”. En un momento, la recordada Fernanda de las Casas aseguró que una conocida animadora le gritó cuando apenas tenía 10 años, aunque no precisó el nombre de la conductora. “Ella (la animadora) se fue por mí y empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú, Jacky, sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco, soy consciente y digo: ‘Me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echarle la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije: ‘¡A mí no me grites!’”, aseveró.

María Pía contenta con Renzo Schuller como conductor de “Esto es guerra”

El anuncio de Renzo Schuller como el nuevo presentador de “Esto es guerra”, luego de que María Pía Copello le dijera adiós al programa, causó revuelo entre los seguidores del programa. En ese sentido, la tiktoker envió un mensaje de aliento al exconductor de “Combate”. “Muchos éxitos, Renzo Schuller. Estoy segura de que defenderás a los ‘combatientes’ como debe ser. Contra todo y contra todos. Manden sus buenas vibras para Renzo”, escribió en sus redes sociales.