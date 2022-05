Nataniel Sánchez generó controversia con sus declaraciones luego de hacer referencia a su niñez y a un episodio que vivió cuando ya había incursionado en la televisión. Según reveló en una entrevista para el canal de YouTube Soy Jackie Ford, una animadora infantil le gritó cuando tenía 10 años, época en la que formó parte del elenco de baile de “María Pía y Timoteo”. Aunque no mencionó directamente un nombre, la conductora rápidamente fue involucrada por los usuarios.

Ahora, los cibernautas han recordado un comentario que hizo Ricardo Mendoza sobre María Pía Copello tiempo atrás. El comediante reveló en un episodio de “Hablando huevadas” que había tenido una mala experiencia cuando era niño con la ahora influencer, precisamente cuando asistió a una de las emisiones del programa infantil.

Ricardo Mendoza afirmó que María Pía Copello le gritó

Ricardo Mendoza contó en el 2019 que asistió como público a uno de las transmisiones de “María Pía y Timoteo” y que la conductora, María Pía Copello, perdió el control con el comportamiento de los niños.

“No me cae, nunca me cayó. Es más, fui a un programa y me trató mal, nos trató mal . Estábamos haciendo ‘chongo’ todos los chibolos (...) se molestó, nos gritó: ‘¡Se pueden callar!’. Quemó y los payasitos tuvieron que calmarla”, expresó el conductor de “Hablando huevadas”.

El cómico también indicó que este episodio lo marcó en su niñez: “Se me quedó grabado porque era mi programa favorito”.

Las declaraciones de Nataniel Sánchez

Nataniel Sánchez habló sobre su paso por la televisión cuando era una niña. La famosa actriz formó parte del programa “María Pía y Timoteo” durante los años 2001 y 2004. Sin embargo, contó que tuvo una mala experiencia con una famosa conductora infantil.