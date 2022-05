Magaly Medina responde a críticas de Janet Barboza: “Tengo dignidad y sé lo que valgo”

No se quedó callada. Magaly Medina respondió fuerte y claro a las críticas de Janet Barboza, quien aseguró que la popular ‘Urraca’ perdonó una infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano. Ante ello, la conductora reveló que es una mujer con dignidad, porque conoce cuál es su valor, y si el notario decide traicionar su confianza, ella seguirá su camino.

Asimismo, la presentadora de espectáculos desmintió la versión de la compañera de Ethel Pozo en “América hoy” y se mostró bastante molesta por las declaraciones de la ‘Rulitos’.

“Dándole a entender a la gente que he perdonado una infidelidad de mi marido durante mi matrimonio, y todos los que me conocen, incluido mi esposo, lo saben. El día que me sean infiel, yo tengo dignidad, sé quien soy, sé que valgo y lo que valgo, y si un día no me valoran , las puertas están abiertas para que él haga su camino y yo el mío, pero a mi no me vengan a tirar ese barro”, señaló.

Conductora asegura que Anthony Aranda no regresará a “EEG”

La periodista realizó una fuerte revelación sobre la continuidad de Anthony Aranda en “Esto es guerra”. De acuerdo a Magaly Medina, el bailarín ya no tendría más oportunidad en el reality de competencia, luego de sufrir un accidente durante uno de los juegos. “No lo han llamado ni para que enseñe el vendaje que le pusieron en la clínica. Nuestra preocupación aquí es seria, porque parece que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’. Parace que él no vende. Ya pasó su cuarto de hora. Además, ¿qué hace aparte de bailar?, ¿ser el novio de Melissa Paredes?, ¿ser el atrasador del ‘Gato’ Cuba?, ¿ese es un mérito ahora? Últimamente, en la televisión, la gente anda jactándose a falta de talento y carrera”, señaló.

Magaly Medina habla de Jazmín Pinedo tras aparecer en programa de YouTube

La modelo era una de las más voceadas para asumir el cargo de conductora de “Esto es guerra” tras el adiós de María Pía Copello; sin embargo, Jazmín Pinedo contó que presentará un concurso de bingo en un canal de YouTube. Ante su anuncio, Magaly Medina cuestionó la nueva faceta de la ex chica reality. “Así es ahora. La tele le dio la espalda a Jazmín Pinedo y ella aparece en un programa de bingo; deben pagarle bien para haber aceptado, sobre todo porque es los domingos y creo que debe ser en vivo. Sacrificar tus domingos no es algo cómodo”, aseveró.