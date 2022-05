El 5 de mayo, la actriz Mayra Goñi contó que se colocó el ‘rejuvchip’. Sin embargo, ella no ha sido la única peruana en recurrir a este método. Famosas como Magaly Medina, Alejandra Baigorria o Fiorella Rodríguez también se animaron a probarlo. Por ello, muchos han mostrado interés en saber qué es el ‘chip antienvejecimiento’ y cuáles son los beneficios que ofrece.

¿Qué es el ‘rejuvchip’?

El ‘rejuvchip’ es una cápsula compuesta por testosterona. Se coloca por debajo de la piel para que vaya liberando constantemente pequeñas dosis de la hormona. Tiene apenas el tamaño de un grano de arroz, por lo que el proceso para colocarlo no toma más de 10 minutos.

Según detalló Marcelo Velit (ginecólogo especialista en fertilidad) en “Magaly TV, la firme”, algunos de los beneficios del famoso ‘chip antienvejecimiento’, podemos encontrar:

Aumento de la libido (deseo sexual)

Disminuye la grasa

Aumenta el índice muscular

Mejoras en la concentración el sueño y la memoria

Mejora la calidad de la piel

Incremento de los niveles de energía

Mejoras en el estado de ánimo

¿Qué famosas se han colocado el chip ‘antienvejecimiento’?

Al igual que grandes celebridades del espectáculo internacional, Magaly Medina, Alejandra Baigorria, Mayra Goñi, Fiorella Rodríguez, Fernanda Kanno se han colocado el chip rejuvenecedor.

Con este método, muchas de estas famosas peruanas buscan verse y sentirse más jóvenes para poder realizar mayores actividades y llevar así un estilo de vida saludable.

Famosas hablan de sus beneficios

“Se los recomiendo, me lo acabo de volver a poner. Espero que me dure otro año más”, dijo Alejandra Baigorria cuando fue a su consulta con el especialista. “Estoy concentrada, estoy enfocada, duermo mejor. Tengo deseo a todo nivel, en todo sentido . Siento que me ha mejorado el brillo en la piel, en el cabello, en las uñas. Estoy repotenciada. De verdad me siento hecha un avión”, expresó por su parte Fiorella Rodríguez.

Mayra Goñi sobre chip rejuvenecedor: “Da apetito sexual”

A través de sus historias en Instagram, Mayra Goñi les contó a sus seguidores que se puso el ‘rejuvvhip’, y que estaba un tanto preocupada porque uno de los cambios en su cuerpo sería el aumento de la libido.

“Tiene muchas ventajas. No sé si decirles chicos, pero también te da apetito sexual. Ay, me muero, ¿ahora cómo voy a estar? (Risas). Bueno, ya resolveremos ese tema en el camino”, detalló.

Cabe destacar que Goñi se colocó el chip de testosterona con el objetivo principal de mantener su peso y no precisamente con la intención de lucir más joven.