Magaly Medina y Janet Barboza siguen protagonizando fuertes enfrentamientos en televisión nacional. El martes 10 de mayo en “América hoy”, la ‘Rulitos’ recordó la presunta infidelidad de Alfredo Zambrano con Giuliana Rengifo y entre burlas tildó al notario de “pingüino”. Sin embargo, la conductora de “Magaly TV, la firme” no tardó en responderle con un duro mensaje.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Alfredo Zambrano?

Durante la transmisión de “América hoy”, Giuliana Rengifo, una de las invitadas, aseguró que jamás fue “la amante de nadie” y pidió que dejen de tildarla como tal. Luego de ello, Janet Barboza dejó entrever la supuesta traición y llamó al notario por el singular apodo en vivo.

“Si tu perdonaste a tu pingüino y luego le lavaste la cara y lo talqueaste para salvar tu matrimonio, ¿por qué criticar a los demás?”, manifestó la animadora.

La respuesta de Magaly Medina

Este hecho provocó la indignación de Magaly Medina, quien decidió no quedarse callada y descartó completamente que su esposo, Alfredo Zambrano, la haya traicionado. Además, aprovechó para hacerle el pare a su colega por llamar pingüino a su esposo frente a millones de personas.

“Por cierto, mi marido tiene nombre, es abogado, un hombre exitoso, honesto y trabajador” , aseveró la figura de ATV, de manera contundente.

Janet Barboza envía indirecta a Magaly Medina

A inicios de mayo, Janet Barboza le envió una fuerte indirecta a Magaly Medina después de que esta criticara a “América hoy” por no darle los créditos respectivos cuando utilizaban contenido de sus ampays.

“Me están contando que todos los días nos dedicas editoriales y haces programa con nuestro contenido... estás haciendo programa con nuestro contenido, no te vayas por las ramas, no disfraces las cosas, que sabes que a mí me sobran ganas para responder”, mencionó la popular ‘Rulitos’.