¿Qué fue de la vida de Katy Sheen, la reportera que se hizo famosa en “Amor, amor, amor”?

Katy Sheen es una de las jóvenes reporteras más recordadas de la farándula peruana. Ella inició su carrera como periodista en el programa “Amor, amor, amor” cuando el espacio era conducido por Carlos Cacho y Sofía Franco, aunque posteriormente cayó en manos de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Actualmente, ella aún se encuentra vinculada a los espectáculos y se mantiene activa en redes sociales. Además, conduce un programa dirigido a emprendedores.

En esta nota te contamos qué pasó con Katy Sheen, la recordada reportera de “Amor, amor, amor”, y a qué se dedica actualmente.

¿Cómo se inició Katy Sheen en el mundo de la televisión?

A través de un video en TikTok, Katy Sheen contó que empezó como reportera en el programa “Amor, amor, amor” a los 19 años. Ella trabajó en la primera temporada con Carlos Cacho y Sofía Franco. No obstante, su presencia se hizo más notoria cuando Rodrigo González y Gigi Mitre asumieron la conducción. Cuando el programa cambió de nombre a “Válgame Dios”, ella aún seguía trabajando en dicha producción de Latina.

Katy Sheen asume la conducción de “Válgame Dios”

En agostos del 2019, Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron su salida de “Válgame Dios” por “desacuerdos profesionales” con la gerencia de producción de entretenimiento de Latina liderada por Susana Umbert.

Tras esto, Karla Tarazona, Katy Sheen, Kurt Villavicencio y Janet Barboza fueron anunciados como el reemplazo. A los pocos meses (diciembre), la comunicadora confirmó su salida. Y el programa desapareció tras los polémicos comentarios que lanzó Ricardo ‘Zorro’ Zupe en vivo sobre un caso delicado.

Kathy Sheen asumió la conducción de “Válgame Dios”. Foto: captura de Latina

Kathy Sheen se quedó sin trabajo en pandemia

Al igual que miles de peruanos, Kathy Sheen también se quedó sin empleo. Ella se las ingenió y buscó la manera de salir adelante. “Yo también estaba sin chamba. Y durante este tiempo hice de todo. Vendí de todo. Me convertí en una experta en artículos de bioseguridad y de delivery”, escribió en sus redes.

Cabe resaltar que, antes de la pandemia, la periodista ya contaba con su emprendimiento de pasteles llamado Sheen factory.

Kathy Sheen tiene su empresa de pasteles. Foto: Kathy Sheen/Instagram

Kathy Sheen en “Al sexto día”

Tras varios meses sin trabajo, Kathy Sheen volvió a sus raíces como reportera en “Al sexto día”. En uno de sus últimos trabajos se la vio convirtiéndose en una bailarina de la Amazonía en su recorrido por Tarapoto.

Rumbo diferente con un nuevo proyecto

En mayo del 2021, Kathy Sheen anunció un nuevo proyecto llamado “Recontra chamba”, programa de emprendedores que se transmite por BHtv. La comunicadora es la conductora de dicho espacio.

Kathy Sheen conductora de "Recontra chamba". Foto: Kathy Sheen/Instagram

La Sheen influencer

Con casi 100.000 seguidores en Instagram, Kathy Sheen se ha convertido en toda una influencer, ya que usa dicha plataforma para promocionar agua y vitaminas.

Kathy Sheen, la influencer. Foto: Instagram

Kathy Sheen fue víctima de la delincuencia

La periodista Kathy Sheen sorprendió a sus seguidores al publicar un TikTok donde cuenta a su estilo cómo es que fue víctima de la inseguridad ciudadana. Resulta que al salir de su casa para ingresar a su auto se percata que sus espejos retrovisores desaparecieron. Intentó burlarse de la situación y escribió esta descripción en el video: “¡Este país cada vez está peor!”

“Hoy es un día de m*** (risas). Desperté bien bonita sin los espejos de mi carro. Así es, la delincuencia en su máxima expresión. Encima mi seguro no cubre ese plan porque yo tuve uno intermedio porque estoy sin chamba. Justo ese plan no cubre espejos, cubre que mates a alguien, pero no espejos”