Janet Barboza recibe carta notarial de esposo de Magaly: “No te gusta que te digan nada”

Janet Barboza sorprendió a sus seguidores con las pruebas de que Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, le había enviado una carta notarial en la que le solicitaba retractarse en menos de 24 horas por haberlo llamado “pingüino” en televisión nacional. Ante esto, la conductora de “América Hoy” criticó a la pareja y afirmó que la presentadora de “Magaly tv, la firme” critica pero no le gusta que hablen de ella.

Janet Barboza: “Tú insultas y dañas”

Janet Barboza no dudó en mostrar su incomodidad luego de recibir una carta notarial por parte de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, tras haberlo llamado “pingüino” y acusarlo de haberle sido infiel a la polémica conductora de espectáculos. “Si tu perdonaste a tu pingüino y luego le lavaste la cara y lo talqueaste para salvar tu matrimonio, ¿por qué criticar a los demás?”, dijo la presentadora de “América hoy” previamente.

Hace unos minutos, Janet había publicado en su cuenta de Twitter un breve mensaje en el que aseguraba que, si bien Magaly es muy crítica para hablar de otras personas, no le gusta cuando otros programas hablan de ella y su pareja. “Cuando tu insultas y dañas, pero no te gusta que te digan nada”, escribió.

Janet Barboza recibe carta notarial de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Foto: Twitter

Magaly Medina se enfrenta a Janet Barboza: “Sé quien soy, sé que valgo”

En su programa del pasado martes 10 de mayo, Magaly Medina se mostró bastante molesta por lo que dijo Janet Barboza sobre su esposo. La polémica conductora de “Magaly tv, la firme” dejó en claro que no está cómoda con que no reconozcan al trayectoria de su esposo e insinúen que ella permitiría que le sean infiel.

“Por cierto, mi marido tiene nombre, es abogado, un hombre exitoso, honesto y trabajador. Se atreve a dar a entender a la gente que he perdonado una infidelidad de mi marido durante mi matrimonio, y todos los que me conocen, incluido mi esposo, lo saben. El día que me sean infiel, yo tengo dignidad, sé quien soy, sé que valgo y lo que valgo, y si un día no me valoran”, dijo Magaly.