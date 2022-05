Gian Marco tuvo una entrevista con Carlos Orozco para detallar aspectos sobre su carrera artística y el periodista no dudó en consultarle sobre la opinión de sus seguidores, quienes lo criticaron luego de haber sido rechazados por él.

Como se sabe, el cantante es duramente calificado en Twitter por su actitud de indiferencia en algunas ocasiones. Incluso, el cumbiambero Víctor Yaipén relató una trágica experiencia con Gian Marco.

¿Qué dijo Gian Marco?

“ A veces estoy con el mood de que sí, otras veces no tengo ganas de mandarle un saludo a alguien. Aparte, qué horrible, una cosa es que genuinamente le mandes a alguien un saludo porque lo conoces o porque te contaron una historia bonita, pero hay días y hay días”, dijo al iniciar.

Asimismo, Gian Marco prosiguió recordando momentos del pasado: “La gente se olvida cuando yo me quedaba después de tocar dos horas y media en Barranco. Ahora, que tuve la gira en Estados Unidos en 12 ciudades, la gente me esperaba afuera del teatro haciendo cola y me preguntaban si quería firmar”.

Finalmente, el cantante mencionó que mucha gente le hizo daño con sus comentarios sin reconocer su esfuerzo.

“Mis shows no duran una hora y media, duran dos horas y media. Luego, me quedo a firmar autógrafos, tomarme fotos. Yo siento que si la gente supiera, y no quiero dramatizar con esto, pero si supieran el momento en el que sucede esto en mi vida . Yo he tenido mucha compasión y me callé la boca y me voy a seguir callando la boca, porque no voy a mencionar a nadie, pero me hicieron mucho daño ”.

Víctor Yaipén también lo criticó por su actitud

El cumbiambero se comunicó con sus seguidores a través de TikTok y reveló una trágica experiencia cuando se cruzaron en el aeropuerto. Asimismo, el integrante de “Orquesta Candela” afirmó que, desde ese momento, ya no ve a Gian Marco con los mismos ojos.

Al iniciar el TikTok, Víctor Yaipén dijo: “Yo soy hincha de unos de los cantautores más importante de acá de Perú, Gian Marco Zignago, que tiene canciones geniales. Desde muy niño, he sido súper fan. Entonces yo tengo acá una orquesta que se llama Candela. Me invitaban a canales, siempre lo veía y nunca me animaba a tomarme una foto con él. Hasta que un día en el aeropuerto lo veo y digo ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con él’”.

“Me acerco y le digo ‘disculpa Gian Marco’, y me responde ‘¿no ves que estoy ocupado?’ Ya, ya, me tomo una foto contigo. También entiendo que a veces uno no está en sus momentos, igual ya no lo volví a ver con los mismos ojos”, dijo desmotivado Víctor Yaipén.