Gian Marco Zignago se ha convertido en un personaje bastante controversial en el espectáculo nacional debido a los numerosos impases que protagonizó con sus seguidores. Los fanáticos del artista nacional han relatado cómo el compositor se negó en diversas ocasiones a tomarse fotos con ellos y hasta se quejaron de un comportamiento poco agradable.

Víctor Yaipén fue quien generó toda esta movida en redes sociales luego de revelar que vivió un episodio similar con el intérprete de “Canción de amor”. El cumbiambero se llevó una fea respuesta del cantautor cuando intentó inmortalizar su encuentro en un aeropuerto.

Gian Marco lamentó haber maltratado a Víctor Yaipén

Luego de algunos meses, Gian Marco abordó el tema durante una extensa entrevista con Carlos Orozco en la que reveló la razón de esta insólita reacción. El ganador del Grammy aseguró que, durante el tiempo que ocurrió aquel episodio, venía atravesando por un complicado momento emocional luego de su divorcio con Claudia Moro tras más de 25 años de casado.

“ Cuando paso todo esto, sentí mucho dolor, me estaba divorciando, fue un momento muy duro para mí. Fue una época muy dura. Si esta gente, si estos personajes supieran el daño que me hicieron emocionalmente, no lo entenderían. De repente, para ellos, ha sido algo como vamos a hacer algo anecdótico (...) Yo hago música, yo no hablo de nadie, tampoco salí a hablar y aclarar, porque no tengo por qué hacerlo”, precisó.

Gian Marco afirma que no le gusta que le pidan fotos

Otra revelación de Gian Marco que ha dado de qué hablar fue acerca de las constantes peticiones de sus seguidores cuando se lo encuentran en la calle. El compositor afirma que prefiere saludar a sus fans antes que tomarse fotos con ellos.