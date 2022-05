Gabriela Herrera arremete contra Paula Manzanal: “Tengo muchas cosas por contar”

Gabriela Herrera salió a responder a Paula Manzanal, quien aseguró que Fabio Agostini no está interesado en la bailarina, ya que, al parecer, el español estaría interesado en otra persona. Las declaraciones de la modelo no fueron del agrado de la joven y decidió enviarle un fuerte mensaje de advertencia.

“Yo siento ahí que alguien quiere marcar su lugar, porque yo estoy aquí tranquila. Nadie ha dicho que tiene una relación con nadie. Yo he dicho bien claro que somos amigos. Fabio se lleva súper bien con Jossmery, conmigo, con todas las chicas en realidad. Aquí nos divertimos un montón, pero la que se está colgando un poquito estando allá es ella” , expresó la chica reality.

Además, le sugirió a la influencer que deje de hablar de ella porque no la conoce. “No tengo nada que decirle y que se deje de meter conmigo. Que no hable de mi, que yo no la conozco y tampoco me importa conocerla. Yo puedo conocer a quien yo quiera, y en realidad siento que los terceros como ella, que no están presente salen y sobran ( ... ) Sus trastornos que tenga ella, es otra cosa (...) Que no se meta conmigo, que tengo muchas cosas por contar ”, concluyó.

‘Galáctico’ niega romance con bailarina

La tiktoker y el integrante de los ‘guerreros’ de “Esto es guerra” han sido vinculados sentimentalmente luego de mostrarse bastantes cercanos durante el reality de competencia. Sin embargo, Fabio Agostini descartó tener una relación con la joven, pues solo tienen una buena amistad. “Yo no estoy enamorado de nadie, Gabriela es una chica que solo está en mi equipo (...) Nos llevamos muy bien, tenemos un buen rollo”, relató.

Gabriela Herrera habla de su amistad con Fabio Agostini

La bailarina manifestó llevarse muy bien con Fabio Agostini, por eso se dejan ver juntos. Además, puso fin a las especulaciones sobre un posible romance entre ambos. “Lo que pasa es que nos llevamos bien, es más, con Fabio y Facundo (González) todo el día estamos bromeando. Fabio me hace reír mucho con sus ocurrencias. Fabio es un chico bien parecido. Salta a la vista, tiene buen cuerpo, es atractivo y bueno, yo me río mucho con él”, señaló.