Vania Bludau cuestiona las reflexiones de Mario Irivarren: “Ahora se hace el budista”

Luego de reconocer que tiene problemas de ira, tras ser acusado de agresión, Mario Irivarren fue captado haciendo un ritual espiritual en la playa y compartiendo algunos mensajes de reflexión. Sin embargo, Vania Bludau no estaría creyendo en el compromiso de su expareja sobre mejorar su conducta y dio su opinión al respecto.

En la edición del 9 de mayo de Magaly TV, la firme, se expusieron las recientes declaraciones de Vania Bludau donde cuestiona la actitud de su expareja, pues hace unos días confesó que fue víctima de agresión por el modelo.

¿Qué dijo Vania Bludau?

A diferencia de algunos personajes de la farándula, quienes han aplaudido la decisión de Mario Irivarren de buscar ayuda profesional para solucionar su problema de ira; Vania Bludau no se ha dejado convencer con el discurso de reflexión de su expareja.

“Realmente espero que sea de verdad lo que hace y no por quedar bien. La gente me lo envía y es loco que en el país los malos actos se puedan borrar tan fácilmente de la memoria de la gente con mensajes reflexivos. En fin. Ojalá sí mejore”, respondió al reportero de Magaly Medina.

“Realmente jamás fue mi intención hacerlo quedar mal de mi boca. Él contó su verdad a media y ya está, es un tipo que tiene problemas mentales de ira o lo que quieran llamar. Y ahora se hace el budista, es como que en el fondo me alegra si es verdad, pero más que todo debería guardárselo un poco en vez de salir a dar pena” , agregó.

Mario Irivarren agradece el respaldo de sus seguidores tras ser acusado de agresión a Vania Bludau

Tras pedir disculpas a Vania Bludau, quien lo acusó de agresión física, Mario Irivarren se pronunció mediante sus redes sociales para dejar un mensaje a sus seguidores. “Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido. Les soy sincero, no me lo esperaba. No he podido responder todos, pero sí he leído cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma”, escribió.