Patricio Parodi revela cómo inició su relación con Luciana: “Fue un poco difícil conquistarla”

Patricio Parodi y Luciana Fuster se presentaron en “En boca de todos” este martes 10 de mayo. En el espacio de América Televisión, los chicos reality contaron detalles de cómo inició su relación e, incluso, el popular ‘Pato’ reveló que fue muy difícil conquistar a la modelo con quien lleva más de cuatro meses de romance.

Tras ello, la influencer confirmó que su pareja no la tuvo fácil, ya que ella buscaba alguien que respete su espacio para no forzar un acercamiento entre ambos. Además, aseguró que el deportista cumplió con lo que estaba buscando. “Es que me gusta que todo sea paso a paso; todo lento, pero seguro. Acepto que soy engreída, pero no digo pesada, que todo el día estoy reclamando; sino que me gusta que me engrían, que me den mi espacio, tiempo, amor. Creo que es lo que cualquiera busca”, precisó.

Asimismo, el integrante de “Esto es guerra” negó que haya utilizado alguna estrategia con la modelo para tratar de conquistarla. “ Creo que ser yo... simplemente soy yo (...) Lo que sí es que Lu es una persona muy engreída, entonces me fue un poco difícil conquistarla al comienzo, pero lo logré” , relató.

Chico reality se pronuncia tras decirle “te amo” a Luciana Fuster

El influencer compartió en sus redes sociales un video en el que le dice “te amo” a Luciana Fuster; sin embargo, su frase fue muy cuestionada por los cibernautas y presentadores de espectáculos. Por esta razón, Patricio Parodi se pronunció y arremetió contra aquellos que lo criticaron. “Pero, ¿por qué? Si es normal. No lo veo nada fuera de lo normal, solo que la gente se escandaliza o lo ve algo fuerte.”, comentó para “América espectáculos”.

Patricio Parodi reveló por qué se alejó de las redes sociales

Tras ausentarse varios días de las redes sociales, Patricio Parodi contó las razones por las que no se supo nada de él en su cuenta de Instagram. “Yo por aquí reportándome. He estado un poco ausente. El domingo (17 de abril), de la nada, me vinieron unos punzones horribles en el estómago, tipo cólicos. De verdad estaba doblado en dos sin poder hacer nada. Resulta que tenía úlceras en el estómago. Así que estoy con medicina, ya recuperándome. Por eso estoy volviendo a hacer mis cosas, porque estaba desaparecido en redes”, narró.