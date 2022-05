Magaly le recuerda a Karla que recibió un carro de segunda: “¿No que tu marido es millonario?”

¡No puede con su genio! Magaly Medina comentó los regalos que han recibido algunas figuras de la farándula por el Día de la Madre, por ello, fiel a su estilo, se refirió sobre el obsequio que le hizo Rafael Fernández a Karla Tarazona.

Como se sabe, la conductora de “D’ mañana” fue sorprendida por su esposo, quien le regaló una tremenda camioneta que dejó boquiabiertos a todos. Sin embargo, la presentadora de ATV no dejó pasar por alto un detalle y le recordó que el primer carro que recibió del afamado ‘rey de los huevos’, era de segunda.

Magaly Medina trolea a Karla Tarazona por regalo que recibió anteriormente

Al saber sobre el lujoso obsequio que recibió Karla Tarazona por el Día de la madre, Magaly Medina le refrescó la memoria. “Su esposo, el rey de los huevos le compró un nuevo carro, pero lo que no sabía es que el anterior carro era de segunda, no pues así no vale”, reveló.

“Como te van a regalar un carro de segunda. ¿No que tu marido es millonario? ¿Cómo te va a regalar un carro de segunda? Ahora, esta vez, ¿es nuevo o de segunda? Ay, no pues Karla. A mí me daría vergüenza mostrar un regalo así. Yo se lo devuelvo” , agregó.

Karla Tarazona dedica emotivo saludo por el Día de la Madre

Tras haber sido engreída por su esposo y sus hijos en el Día de la Madre, Karla Tarazona dedicó un emotivo saludo en esta fecha tan especial para muchas mujeres.

“Hoy saludo a todas sin excepción. A mi madre, que aún la tengo a mi lado, gracias por tanta paciencia. Hoy que soy mamá entiendo tantas cosas (...) Dios me dio la dicha de tener tres, que serán mis compañeros, y aunque a veces me saquen canas verdes, saben que mami siempre estará ahí para apoyarlos, amarlos y también de paso para jalarles las orejas si lo necesitan”, escribió en su post de Instagram.