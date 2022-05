Luciana Fuster confiesa estar enamorada de Patricio Parodi: “Me hiciste brujería”

Luciana Fuster y Patricio Parodi se presentaron este martes 10 de mayo en el set de “En boca de todos” para dar detalles de su romance y se mostraron muy enamorados.

La relación entre los modelos está yendo por buen camino, ya que demostraron antes cámaras la complicidad que se tienen. Sin embargo, hubo un momento en que la influencer no pudo más y le preguntó a Parodi si le había hecho brujería.

Todo ocurrió cuando Paloma Fiuza le preguntó a Patricio Parodi cómo hizo para conquistar a Luciana Fuster. El integrante de “Esto es guerra” no pudo ocultar su nerviosismo ante la interrogante. Sin embargo, antes de decir algo, Luciana lo miró a los hijos y le dijo: “Tú me has hecho brujería, ¿no?”.

Segundos después, el popular ‘Pato’ respondió: “Creo que ser yo. No trato de ser una persona que no sea. Lo que sí, Lu es persona engreída, así que fue algo difícil conquistarla al comienzo, y lo logré. Le gustaba que sea detallista y lo tuve que hacer”, comentó.

Patricio Parodi se defiende por decirle “Te amo” a Luciana Fuster

Luego de confesar que ama a Luciana Fuster, Patricio Parodi se mostró sorprendido por el revuelo que causó su mensaje. “Pero, ¿por qué? Si es normal. No lo veo nada fuera de lo normal, solo que la gente se escandaliza o lo ve algo fuerte.”, dijo para las cámaras de América espectáculos.

Luciana Fuster habla de Patricio Parodi

Durante su paso por “En boca de todos”, Luciana Fuster fue consultada sobre si estaba encantada, ilusionada o enamorada de Patricio Parodi. La joven respondió: En este momento puedo decir que es una mezcla de las tres (encantada, ilusionada y enamorada). Creo que todo tiene etapas, pero es muy bonito cuando se junta un poquito de todo”.