Katy Jara tras alejarse de la TV: “Decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo”

Katy Jara lideró durante años el programa “Domingos de fiesta”, el cual se emitía semana a semana en el país a través de la señal de TV Perú. Su gran carisma y talento en pantallas la llevaron a convertirse en una figura muy querida por la teleaudiencia. Por ello, cuando se dio a conocer que la cantante no iba más en el mencionado espacio, los comentarios de sus seguidores en redes sociales no se tardaron.

Muchos se preguntaban por qué la joven artista había decidido abandonar los reflectores tras varios años construyendo su carrera con base en popularizarse en los medios. ¿La razón? Katy Jara ha iniciado una nueva vida ligada a la religión.

¿Qué dijo Katy Jara?

Así lo dio a conocer este 10 de mayo por medio de sus redes sociales a través de un extenso mensaje. En el comunicado, la exintegrante de Agua Bella reveló por qué decidió cambiar su vida y explicó la razón de su distanciamiento de la TV.

“Muchas personas me han estado preguntando por qué ya no estoy cantando, por qué ya no estoy en la TV, por qué ha cambiado mi manera de vestir, que me ven distinta, que ya no soy la misma, entre otros cuestionamientos”, dijo en un inicio.

“Lo cierto es que llevo cinco meses, aproximadamente, de estar apartada de muchas cosas. No solo de los conciertos de cumbia y de la televisión, sino también de otros factores y situaciones que, entendí, no sumaban en mi vida de manera positiva ”, agregó Katy Jara a su escrito.

“Algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía no estaban bien, pero igual seguía dentro de ellas porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista”.

“Llego un punto de mi vida, que estas cosas, ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido", dijo Katy Jara. Foto: Katy Jara/Instagram

No se sentía feliz con la fama

Líneas abajo, la también empresaria indicó que las actividades que realizaba como artista no le daban júbilo.

“Llegó un punto de mi vida que estas cosas ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de él”, escribió.

Asimismo, contó a sus admiradores que optó por bautizarse a sus 37 años. “Hoy mi vida es distinta, Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia, buena o mala, pero él siempre esta allí. Recibí a Cristo en mi corazón y me bauticé en su nombre poderoso. Hoy mi vida le pertenece solo él”, precisó la exconductora de TV.