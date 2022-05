Su carisma, talento y belleza convirtieron a Katy Jara en una de las figuras más importantes de la cumbia peruana, además incursionó en la actuación, rubro empresarial y conducción. Pero fue el programa “Domingos de Fiesta”, por la señal de TV Perú, el que la catapultó a la fama. Sin embargo, ahora ha decidido alejarse de los reflectores para comenzar una nueva vida ligada a la religión.

Con diferentes agrupaciones como el Grupo 5, Agua Marina, Corazón Serrano o Agua Bella, durante ocho largos años la ‘Reina de la cumbia del sur’ llevó alegría y música a las zonas más recónditas del Perú. En esta nota conoce qué pasó con Katy Jara tras dejar la televisión.

Katy Jara deja la cumbia y “Domingos de fiesta” por la religión

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Katy Jara reveló por qué decidió cambiar su vida. “Muchas personas me han estado preguntando por qué ya no estoy cantando, por qué ya no estoy en la TV, por qué ha cambiado mi manera de vestir, que me ven distinta, que ya no soy la misma, entre otros cuestionamientos”, inició.

“Lo cierto es que llevo cinco meses, aproximadamente, de estar apartada de muchas cosas. No solo de los conciertos de cumbia y de la televisión, sino también de otros factores y situaciones que, entendí, no sumaban en mi vida de manera positiva”.

“Algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía no estaban bien, pero igual seguía dentro de ellas porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista”.

“Llego un punto de mi vida, que estas cosas, ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido", dijo Katy Jara. Foto: Katy Jara/Instagram

Katy Jara revela que sintió que su vida no tenía sentido

En otra parte del texto, la cantante de cumbia se sinceró al narrar que las actividades que realizaba no la llenaban, no la hacían feliz.

“Llegó un punto de mi vida que estas cosas ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo ya nada es igual , quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de Él”, expresó.

Katy Jara formó parte de "Domingos de fiesta" por ocho años. Foto: Katy Jara/ Instagram

Katy Jara recibió el bautismo

“Hoy mi vida es distinta, Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia, buena o mala, pero él, siempre esta allí. Recibí a Cristo en mi corazón y me bauticé en su nombre poderoso . Hoy mi vida le pertenece solo él. Así que ahora lista, para emprender nuevos retos, proyectos, y ahora solo y únicamente de la mano de Dios”, prosiguió Katy Jara.

Cabe resaltar que antes de tomar esta decisión, su familia ya estaba ligada a la religión, ya que su esposo Marvin Bancayan, ex consejero Regional de Piura, es creyente. La también actriz recalcó que quería compartir con sus fans esta nueva etapa de su vida, también pidió que sigan apoyándola”, se lee en otra parte de la publicación.

Katy Jara y su esposo Marvin Bancayan. Foto: GLR

“Mi vida cambió porque conocí a mi salvador, a mi rey, el rey de reyes y señor de señores, y solo a él le daré toda la gloria y toda la honra. Espero seguir contando con su apoyo y desde ya decirles que en mí seguirán teniendo una amiga, compañera, pero sobre todo hermana en Cristo”, se lee en otra parte de la publicación.