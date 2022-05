Giuliana Rengifo tomará acciones legales tras falso ampay con Christian Domínguez

Giuliana Rengifo anunció que tomará acciones legales contra El Show del Rating Reality Peru, la página que aseguró que protagonizó un ampay con Christian Domínguez. En una entrevista exclusiva con América hoy, la cantante de cumbia indicó que llegará “hasta las últimas consecuencias” para defender su honor.

“Soy mamá, tengo 3 hijas, tengo una familia y de verdad es indignante que se quiera lucrar con mi imagen descabelladamente, dejándome como la amante... Estoy cansada, harta, asqueada. Esta página va a tener que pagar hasta las últimas consecuencias por lo que está haciendo ”, aseveró la intérprete este martes 10 de mayo.

Giuliana Rengifo se comunicó con Pamela Franco

Con la intención de que no se generen malos entendidos, Giuliana Rengifo se contactó directamente con Pamela Franco y le aclaró que el presunto ampay con Christian Domínguez no fue real.

“Yo ayer (9 de mayo) conversé con Pamela, tienen un hogar maravilloso ellos, c on Christian Domínguez yo no tengo amistad , lo conozco hace muchísimos años porque somos colegas musicales, pero no tengo su número telefónico y es descabellante que digan, con nombre y apellido, que me han visto en su camioneta ‘chapando’”, comentó.

"Están vendiendo humo", fue la respuesta de Giuliana Rengifo. Foto: composición archivo GLR/Instagram

Recuerda episodio de infidelidad

En otro momento de la entrevista con América hoy, Giuliana Rengifo mencionó que en el pasado ella sufrió una infidelidad, por lo que sería incapaz de inmiscuirse en un romance.

“Yo nunca me he metido en ninguna relación, no necesito hacerlo y no lo haría porque se han metido en la mía y sé lo que se siente, así que por favor les digo que dejen de estarme calificando”, sentenció.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el falso ampay?

Christian Domínguez negó tajantemente haber estado con Giuliana Rengifo luego de que una página de espectáculos difundiera dicha información falsa.

“Lo que dicen es falso, hay gente que le gusta lucrar con el escarnio. No es la primera vez, hace mes y medio la misma foto fue publicada conmigo y Yahaira Plasencia. Están lucrando y estafando a las personas”,