Susy Díaz revela que Flor Polo aún no tramita su Bachiller: “Los hijos no hacen caso a la mamá”

En medio de la polémica que atraviesa Flor Polo por el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva, la empresaria acudió junto a su madre Susy Díaz al programa “En boca de todos” para charlar sobre temas específicos de su relación con el cumbiambero, pues ella desea llegar a una conciliación y, en esa línea, divorciarse tan pronto sea posible.

Mientras la excongresista y Flor Polo participaban de una dinámica junto al psicólogo Tomás Ángulo y reflexionaban sobre sus vidas, Tula Rodríguez le preguntó su apreciación sobre una posible reconciliación entre su descendiente y Néstor Villanueva.

“Ella es arquitecta de su propio destino, yo no decido por ella, yo nunca he decidido su futuro de ella”, respondió casi de inmediato la exvedette.

No obstante, luego de responder a Tula Rodríguez, comentó una infidencia en vivo que dejó sorprendidos a los conductores del set.

“Le puedo aconsejar, eso sí. Ella ha estudiado cinco años en la universidad. Le dije: ‘saca tu título’ y ni Bachiller saca. Yo estoy atrás atrás de que saque . Corrida de cabello y parada de borrico y no me hace caso. Los hijos no hacen caso a la mamá”, agregó la excongresista.

Susy Díaz no cree que Néstor firme el divorcio

Asimismo, en su paso por “En boca de todos” y al referirse al matrimonio de su hija Flor Polo con el cantante Néstor Villanueva, Susy Díaz fue tajante al afirmar que el cumbiabero dudosamente le dé el divorcio a su descendiente pese a haber expresado que ayudaría a agilizar dichos trámites por la vía legal.