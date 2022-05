Nataniel Sánchez sobre caso de Andrés y Mayra: “No hago ojos ciegos con algo injusto ”

Nataniel Sánchez retornó de España, país en el que residió en los últimos 4 años y, en su paso por su natal Perú, la actriz atendió una entrevista para el canal de YouTube “Soy Jackie Ford”, la cual estuvo liderada por el coreógrafo peruano Arturo Chumbe.

Ahí, la actriz que encarnó a Fernanda de las Casas en “Al fondo hay sitio” habló sobre su pasado en la teleserie, sus relaciones amorosas con personajes de la farándula, los roces que tuvo con una exanimadora cuando niña y, además, se refirió al polémico caso de Andrés Wiese y Mayra Couto. Couto denunció públicamente a Wiese por presuntamente haber ejercido acoso sexual hacia ella.

¿Qué dijo Nataniel Sánchez?

“¿Qué piensas de los escándalos que pasaron dentro de las grabaciones con compañeros tuyos? Hubo una polémica muy grande con Andrés Wiese y Mayra Couto. Si tú hubieras visto algo muy fuerte, ¿habrías salido a la protesta?”, preguntó Jackie Ford a la intérprete.

Ante la interrogante de la entrevistadora, Nataniel Sánchez expresó su opinión. “Respecto a ese tema, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con opinar, ya que no podemos estar ni en el pellejo de Mayra ni en el pellejo de Andrés”.

“A mí lo que me indigna es la facilidad de la gente con que abre la boca para opinar, cuando los dos tienen familia y son los únicos que pueden saber la verdad (...). Si yo hubiera visto algo, alguna injusticia, de falta de respeto (...) yo no me quedo callada y no me voy a hacer de ojos ciegos jamás con algo que me parece injusto o que es incorrecto ”, agregó la actriz.

Nataniel Sánchez omite críticas por su dejo español

Como consecuencia de vivir en Barcelona, Nataniel Sánchez ha comenzado a hacer uso del acento español, hecho por el cual ha sido duramente criticada en redes sociales. Sin embargo, para mala suerte de sus detractores, la joven manifestó que no dejaría de hablar de esa manera hasta perfeccionar su dialecto.