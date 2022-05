Luego de estar cuatro años fuera del Perú, la actriz Nataniel Sánchez regresó y remeció la farándula nacional con sus recientes declaraciones en una entrevista que dio para el canal Soy Jackie Ford, de YouTube, en donde reveló que cuando tenía 10 años formó parte de un programa infantil televisivo y que una conocida animadora le gritó “muy feo”.

Según la recordada Fernanda de las Casas, la presentadora le dijo que se había equivocado en uno de los pasos de la coreografía; sin embargo, ella no se quedó callada y también alzó la voz para defenderse. Como se recuerda, la actriz formó parte del show infantil “María Pía y Timoteo” entre los años 2001 y 2004.

“Lo que pasó es que mi madre ‘Charito’ siempre me enseñó que respetos guardan respetos y había la idea equivocada que cuando tú maltratabas a un niño, el niño por ser niño tenía quedarse callado. A mí no me gusta que me griten y parece que ella estaba en mal momento y cometió el grave error que ella pensaba como que soy sonriente y esa chica no mata mosca. Yo tengo genio muy potente, pero también me encanta sonreír”, recordó.

Nataniel Sánchez asegura que no deja que nadie le falte el respeto

Nataniel Sánchez recalcó que cuando ella se equivoca en algo, es la primera en aceptarlo, pero que esa no fue la ocasión en aquella vez. Además, la forma en cómo se lo dijo la animadora no le pareció adecuada, por lo que no se quedó callada. “Entonces, le alcé la voz también. Ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, acotó.

“Ella se fue por mí y empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú, Jacky, sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco, soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije: ¡a mí no me grites!”, agregó.

Nataniel Sánchez recuerda la primera vez que pisó el set de María Pía y Timoteo

La actriz peruana comenzó su carrera artística desde muy pequeña, siendo uno de sus primeras presentaciones en América TV como bailarina. Quien la preparó fue el reconocido coreógrafo Arturo Chumbe, a quien le guarda un inmenso cariño.

Por ello, en 2019, Nataniel Sánchez le dedicó una publicación en Facebook donde le expresa su cariño y recuerda su paso por el programa infantil “María Pía y Timoteo”.

Nataniel Sánchez pisó por primera vez América Televisión con el programa "María Pía y Timoteo". Foto: Nataniel Sánchez/Facebook