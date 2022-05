María Pía Copello celebró el Día de la Madre en Estados Unidos tras dejar “Esto es guerra”

María Pía Copello cambió de aires luego de despedirse de la conducción de “Esto es guerra”, el último viernes 6 de mayo. Tras ello, la conductora compartió unas fotografías en sus redes sociales de lo que fue su celebración del Día de la Madre junto a su esposo, Samuel Dyer, y sus tres hijos en Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer publicó un mensaje en donde resaltó el amor a su familia. Además, se le pudo ver junto a su mamá, con quien celebró el domingo 8 de mayo.

“Algunas fotitos de nuestra celebración en familia. ¡Cómo los amo! Gracias por tanto engreimiento”, escribió.

María Pía Copello viajó a Estados Unidos junto a su familia. Foto: María Pía Copello/Instagram.

Influencer regresará a la conducción de “Esto es guerra”

A pesar de que fue difícil despedirse de sus compañera Johanna San Miguel y de los ‘combatientes’ del reality “Esto es guerra”, María Pía Copello dejó entrever que podría regresar a la conducción del programa. “Por eso, no quiero regresar. No me puedo quedar y es difícil, las despedidas son así. Cuando llegué, fue una emoción increíble. Pero cuando me voy es una tristeza muy grande. Esta vez sí me voy muy triste. Es lo que me ha tocado, qué puedo hacer. No se imaginan el soporte que recibo todos los días en las redes y en todos lados. Gracias de verdad. Esto será un ‘hasta pronto’, quién sabe. Gracias por la oportunidad. Gracias de corazón”, mencionó.

María Pía Copello da detalles del próximo presentador de EEG

La exanimadora infantil agradeció el apoyo de sus seguidores durante sus meses en “Esto es guerra”. Sin embargo, María Pía Copello se atrevió a dar algunas pistas sobre el nuevo compañero de la ‘Mamá leona’. “El programa tiene que tener dos conductores. Sería imposible que una persona se quede sola”, señaló. “Sé quién es, pero no lo revelaré. Es alguien que nunca estuvo en el programa y defenderá muy bien a los ‘combatientes’”, añadió.