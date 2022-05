No le parece una buena idea. Kurt Villavicencio, mejor conocido como Metiche en el mundo del espectáculo, se pronunció sobre los posibles personajes que ocuparían el puesto de conductor o conductora de “Esto es guerra” al lado de Johanna San Miguel.

Como se recuerda, el último 6 de mayo, María Pía Copello se despidió del reality de competencia con lágrimas en el rostro para continuar con sus proyectos personales como influencer.

A raíz de su partida, el espacio de TV anunció que este 9 presentaría a la figura que estaría al frente del programa. ¡La ola de rumores no se hizo esperar! Hay quienes creen que Renzo Schuller o Carlos Carlín serán los reemplazos de la hermana de Anna Carina, sin embargo, hay otros nombres que también han sido voceados.

Metiche despotrica contra Jazmín Pinedo

En la edición de “D’Mañana” de este 9 de mayo, los conductores Karla Tarazona, Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo se refirieron al tema. “Otros nombres han estado corriendo, hasta hablaron de Mario Irivarren, que ya no volvería como participante sino como conductor”, expresó el popular Metiche.

Tras ello, los presentadores comenzaron a lanzar nombres de quienes podrían ocupar el puesto de presentador en el programa de telerrealidad. Entre ellos, se mencionó a la exconductora Jazmín Pinedo, quien tuvo la oportunidad de liderar “Esto es guerra” en el pasado.

Kurt Villavicenció renegó ante esta posibilidad y dio su apreciación sobre dicha teoría. “ No creo que le pongan a Jazmín Pinedo, ni hablar . Podría ser Natalie Vértiz, pero espero que no vuelva Jazmín Pinedo, si vuelve, van a bajar en el rating . Si no la hizo en el 2019, menos lo va a hacer en el 2022″, precisó Villavicencio.

María Pía revela detalles sobre el nuevo jale de la conducción

Tras decirle adiós a “Esto es guerra”, María Pía Copello expresó sentidas palabras hacia el equipo de los ‘combatientes’ y a la producción del programa. Ya en el backstage, la exanimadora infantil brindó nuevas declaraciones y se animó a soltar pistas sobre su nuevo reemplazo.

“ Sé quién es, pero no lo revelaré. Es alguien que nunca estuvo en el programa y defenderá muy bien a los ‘combatientes’ ”, señaló la hermana de Anna Carina.

Johanna San Miguel aconseja a nuevo conductor de EEG

Ante la repentina salida de María Pía Copello de la conducción de EEG, la ‘mamá leona’ Johanna San Miguel expresó sus expectativas sobre la persona que la acompañará a liderar el programa. Por ello, no dudó en enviarle un advertencia a modo de consejo.