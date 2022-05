Giuliana Rengifo responde por falso ampay con Christian Domínguez: “Una patinada total”

Giuliana Rengifo salió a dar la cara y explicar su presunto ampay con Christian Domínguez. Al igual que el cumbiambero, la artista denunció que se está difundiendo información errónea a su costa con el ánimo de lucrar. Además, despotricó contra la página que vendió el falso video.

Dicho reporte se difundió en redes sociales como Facebook e Instagram. Rápidamente, se viralizó en las plataformas, afectando a los involucrados y sus familias.

Giuliana Rengifo lamenta falso ampay

Giuliana Rengifo habló fuerte y claro, dejando en claro que nunca ha tenido un amorío con Christian Domínguez. A un medio local, expuso que se está difundiendo información falsa.

“Es una patinada total. Están vendiendo humo. Esperaré esas imágenes porque venderán gato por liebre a la gente . Lo descarto totalmente”, dijo a Trome.

“Lo que dicen es falso, hay gente que le gusta lucrar con el escarnio", expresó Christian Domínguez. Foto: composición archivo GLR/Instagram

Sin embargo, la cantante también expresó que dicha información habría sido manipulada con ánimos de venganza e, incluso, sindicó que esto tendría que ver con los seguidores de Magaly Medina.

“Hay una ‘mano negra’. No tengo enemigos, el Perú entero sabe que los únicos que podrían hacer algo contra mí son los fans de la señora Magaly. Eso es lo único porque no tengo enemigos. Aparte que ni en mis mejores épocas se me ha cruzado estar con Christian, somos amigos, conocidos, colegas”, agregó.

¿Qué respondió Christian Domínguez?

Christian Domínguez también apareció frente a cámaras para responder en torno a su supuesto vínculo sentimental con Giuliana Rengifo. El cantante de cumbia aclaró que las imágenes son totalmente fraudulentas y lamentó que haya personas que no duden en afectar su relación con Pamela Franco.

Del mismo modo pidió a los usuarios y televidentes no caer en las bromas o falsos ampays que usualmente se difunden en redes sociales.

“Lo que dicen es falso, hay gente que le gusta lucrar con el escarnio. No es la primera vez, hace mes y medio la misma foto fue publicada conmigo y Yahaira Plasencia. Están lucrando y estafando a las personas porque se utiliza para generar ingresos. (...) Dejen de ser tan inocentes y creer en estafas cibernéticas”