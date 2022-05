Christian Domínguez desmiente infidelidad con Giuliana Rengifo: “No es la primera vez”

Christian Domínguez se vio envuelto nuevamente en un presunto caso de infidelidad. Un portal de redes sociales difundió un supuesto ampay entre el cumbiabero y Giuliana Rengifo, el cual fue tajantemente desmentido por los propios involucrados.

El cantante de la Gran Orquesta Internacional apareció en “América hoy” para explicar la situación y aseguró que dichas imágenes son falsas.

Christian Domínguez se pronuncia

Christian Domínguez aseguró que esta no es la única vez en la que ha sido involucrado en un ampay fraudulento por una página de Facebook. Según expuso en el programa de América Televisión, tiempo atrás se difundió un falso romance con Yahaira Plasencia.

“Lo que dicen es falso, hay gente que le gusta lucrar con el escarnio. No es la primera vez, hace mes y medio la misma foto fue publicada conmigo y Yahaira Plasencia. Están lucrando y estafando a las personas porque (eso) se utiliza para generar ingresos”, dijo.

Del mismo modo, lamentó que hayan enviado dicha información a su pareja Pamela Franco, perjudicando así su relación justo antes del Día de la Madre.

“Sí, es fastidioso que te etiqueten. Me escriben a mí y a mi señora, genera un fastidio así sea falso. Me siento triste, incomoda por las preguntas. Esto ya no es una broma, esto es un robo”, expuso.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo también se refirió a la publicación de dicho ampay y, en conversación con un medio local, descartó que se haya visto involucrada con Christian Domínguez. “Es una patinada total. Están vendiendo humo”, expresó a Trome.

Asimismo, expresó su molestia debido a que afecta la estabilidad familiar de su colega: “Christian tiene su hogar. Soy una mujer soltera, pero él tiene su hogar. Imagina qué puede pensar Pamela (Franco)”.