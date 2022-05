‘Samu’ cuestiona los regalos de Anthony Aranda a Melissa Paredes: “Esa sorpresa es más falsa”

¿No fue un regalo? Samuel Suárez estuvo al tanto de las historias de Melissa Paredes en las que compartió los lujosos regalos que le dio Anthony Aranda en el Día de la Madre. Sin embargo, el popular ‘Samu’ desmintió todo y dejó entrever que el bailarín no compró ningún obsequio para la modelo.

Mediante una de las historias del portal de “Instarándula”, el creador de contenido reposteó el video de la exconductora de “América hoy”, quien se mostró muy emocionada al conocer la sorpresa preparada por el ‘Activador’, pues eran unas joyas costosas de una reconocida marca. “Melissa tan linda haciéndonos creer que su ‘Activador’ la sorprendió con un detalle” , escribió.

Samuel Suárez no cree en que bailarín haya comprado los regalos a Melissa Paredes. Foto: Instarándula/Instagram.

Tras ello, el exreportero compartió las fotografías que le hizo llegar una de sus seguidoras. “Cuando la ‘ratuja’ los vio haciendo las compras de los detalles . (Risas) ¿No sabía que le había comprado caja de Pandora? Esa sorpresa es más falsa” , mencionó.

Creador de “Instarándula” comenta el caso de Mario Irivarren y Vania Bludau

Luego de reconocer que tuvo una actitud violenta contra Vania Bludau, Samuel Suárez no dudó en comentar sobre cuáles serían las consecuencias para Mario Irivarren tras aceptar sus problemas de conducta. “Confesar públicamente que agredió a Vania Bludau involucra que, encima de que no tienes trabajo, pierdas las marcas que te apoyan. Adiós a todas esas zapatillitas, ropita. Se acabó para siempre porque aquí no creo que alguna marca apoye la imagen de un violento”, expresó.

Samuel Suárez halaga al equipo de “Magaly TV, la firme”

Los últimos ampays protagonizados por Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez fueron elogiados por Samuel Suárez. Además, el presentador de “Instarándula” celebró el trabajo del equipo de investigación de Magaly Medina. “Una vez más, el equipo de ‘Magaly TV, la firme’ volvió a lograr que todos los medios de comunicación volvieran a hacer contenido con sus noticias; o sea, así de simple, no se puede tapar, no puede decir eso no existe porque es una ‘megabombaza’ de nuevo”, comentó.