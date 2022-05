El conductor de “Amor y fuego” Rodrigo González forma parte de los famosos de la farándula que enviaron cariñosos mensajes en sus redes sociales a sus madres por su día.

Utilizó su cuenta de Instagram para publicar una tierna foto al lado de su progenitora, y en la descripción aprovechó para dirigirse a las madres peruanas que sintonizan el programa de espectáculos todas las semanas.

“¡Feliz día a la número uno de mi vida! A todas las mamis que me siguen, que durante tantos años me dejan entrar a sus casas para entretenerlas y me hacen sentir parte de sus familias, gracias por eso, las abrazo con todo mi corazón ”, se lee en el escrito.

El mensaje de Rodrigo González a su madre Lydia. Foto: Rodrigo González/Instagram

Rodrigo González critica a Yahaira Plasencia por molestarse con las declaraciones de Pancho Rodríguez

El exchico reality Pancho Rodríguez se conectó con “Amor y fuego” para comentar cómo va el proceso para que pueda ingresar al país. En la conversación, Pancho señaló que una mujer y un exfuncionario público estarían complicando su situación legal. Frente a ello, Yahaira salió a declarar en “América hoy”, aseverando que lo dicho por el chileno la perjudica al considerar que la estaría nombrando indirectamente.

Frente a ello, ‘Peluchín’ aprovechó para responderle en su programa. “Yahaira... Ayer (jueves 5 de mayo) Pancho Rodríguez estuvo conectado con nosotros. Una de las cosas que deslizó y no negó cuando se lo preguntamos directamente es si esa mujer a la que se refería, con la que había tenido una relación, estaba involucrada mientras salía con él con un ahora excongresista. No desmintió, no afirmó, pero, ¿quién creen que salió hoy a aclarar y solita dijo: ‘Yo me desligo, él me ha dejado mal’?”.

Rodrigo González no está de acuerdo con la relación de Tepha Loza y Sergio Peña

Al conductor de “Amor y fuego” Rodrigo González no le gustó que la hermana de Melissa Loza se autodenomine la “cábala de la selección”, luego de que se oficialice su romance con el futbolista Sergio Peña.