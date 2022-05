En el 2013, los realities de competencia recién se posicionaban en la televisión, siendo “Esto es guerra” y “Combate” los más vistos. Cada uno tenía a sus ‘estrellas’, uno de ellos fue Joshua Ivanoff, quien logró acaparar varios titulares al ser captado con varias figuras de la farándula.

El ex chico reality tuvo romances con personajes como Grasse Becerra, Melissa Loza, Tepha Loza, Deysi Araujo, Xoana González y Claudia Ramírez. Sin embargo, en la actualidad, mantiene una relación estable e incluso se ha convertido en padre.

Joshua Ivanoff fue uno de los chicos reality más polémicos entre los años 2013-2015. Foto: difusión

Joshua Ivanoff y su romance con las hermanas Loza

Luego de que Melissa Loza finalizara su relación con Guty Carrera en 2014, al revelarse la supuesta infidelidad con Milett Figueroa, la ‘Diosa’ decidió darse una nueva oportunidad en el amor el año siguiente con su compañero Joshua Ivanoff, puesto que, en aquella época, ambos formaban parte de “Esto es guerra”.

Oficializaron su romance en el set del programa y estuvieron juntos por cuatro meses, incluso Lica Quevedo, madre del chico reality, dio la bendición a la pareja. “Eres una persona amorosa que ha abierto en mí las ganas de enamorarme y conocer el amor”, le dijo Melissa Loza durante uno de los juegos de “EEG”.

En tanto, la ex de Joshua, Grasse Becerra, criticó el nuevo amor de su expareja por la diferencia de edad.

Asimismo, hubo un detalle que Ivanoff omitió contarle a Melissa Loza antes de estar juntos, y es que el modelo también salió con la hermana menor: Tepha.

“Cuando entré al programa, se notaba que tenía cierto interés en mí. Una vez salimos a una discoteca con la gente del programa y esa noche pudimos conversar bastante. Me aconsejó y nos llevamos bien. Comenzamos a salir sin que nadie supiera. Le mentí diciéndole que vivía solo y que el departamento en el que vivía era mío . Aumenté el valor de mi sueldo en un 25% para impresionarla”, reveló Joshua cuando participó en “El valor de la verdad”.

Joshua Ivanoff recalcó que salió un par de veces con Spheffany Loza antes de conocer a Melissa. “Yo la conocí en el 2009 o 2010 (a Tepha). Ella trabajaba en una tienda de Yirko Sivirich, que es un muy amigo mío. Con Tepha salí un par de veces y quedamos bien. Nosotros tuvimos una etapa y nunca quedó mal” .

Melissa Loza y Joshua Ivanoff estuvieron por cuatro meses. Foto: Esto es guerra

En 2018, Melissa Loza recordó a Joshua Ivanoff en el programa “En boca de todos” y precisó que guarda bonitos recuerdos juntos. “Buena onda, buen chico, buen hijo, una relación muy bonita con su madre, una familia unida. Tuve la oportunidad de conocer a su abuela, sobre todo estudioso”. Según ella, lo único malo fue que el modelo “quería llevar a su perro a todos lados”.

Joshua Ivanoff considera que Grasse Becerra fue el amor de su vida

En 2016, Joshua Ivanoff fue invitado al programa “El valor de la verdad”, espacio en el que reveló varios pasajes polémicos de su vida, siendo uno de ellos su escandaloso romance con la bailarina Grasse Becerra.

“¿Te pegó tan fuerte Grasse Becerra que te mandó a la clínica?”, fue una de las preguntas realizadas por Beto Ortiz. En ese sentido, Joshua dijo que sí y explicó cómo fue.

Joshua Ivanoff considera que Grasse Becerra fue el amor de su vida. Foto: difusión

Sin embargo, la modelo también dio su versión de los hechos cuando participó en “El valor de la verdad”. Durante su intervención, desmintió a Ivanoff.

A pesar de aquellos episodios, el ex chico reality sorprendió al revelar que considera que ella fue el amor de su vida.

“No tengo celos de verla con otra persona. Ya pasó mucho tiempo. No quisiera revivir la relación que tuve con ella”, aseguró.

Joshua Ivanoff y sus salidas con Deysi Araujo

En 2020, las cámaras de Magaly TV revelaron a la exbailarina Deysi Araujo ingresando al departamento de Joshua Ivanoff.

Según Araujo, ambos eran una esporádica pareja. En esa línea, contó que el ex chico reality le hizo unos inusuales presentes cada vez que la visitaba. “La mamá se fue de viaje porque iba a vivir en otro país. Entonces, Joshua me dijo ‘vente a la casa, te voy a regalar un par de zapatos (...) Yo pensé que eran un par de zapatos nuevos. Me voy a visitarlo y tenía un cajón lleno de zapatos de su madre y me dijo que seleccionara uno”, comentó en su paso por “El valor de la verdad”.

En esa misma línea, Joshua también fue vinculado con las modelos Claudia Ramírez, Xoana González y Paola Ruiz. “Yo tenía 18 años y ella era mayor (Paola Ruiz). Me acuerdo que nos conocimos por Facebook, comenzamos a hablar y quedamos un día para juntarnos. Salimos varias veces” .

Sin embargo, no guarda los mejores recuerdos de sus salidas con la modelo argentina Xoana González.

“Ella recién llegaba y quería salir en TV. Una vez fuimos a un avant premiere. Luego, ella quería ir en serio, pero yo no. Tiene una personalidad exagerada y eso no me gustaba. Una vez fuimos a una fiesta, no quise nada con ella y le dije a Benjamín (Lukovski) que no quería nada con ella. Allí, ellos empezaron a salir”, le dijo Joshua a Beto Ortiz.

Joshua Ivanoff en la actualidad

Dejó los escándalos de lado al convertirse en padre este 2022. Joshua Ivanoff reveló en sus redes sociales que su novia Michelle Biu, una modelo de Instagram, estaba embarazada. El 22 de febrero dio a luz al pequeño Bastian. Según Instarándula, ambos residen actualmente en Tingo María.

Joshua Ivanoff anuncia que se convertirá en padre. Foto: captura Instagram

En el ámbito laboral, ambos están enfocados en crear contenido para adultos en la popular plataforma OnlyFans.

“Suscríbete a mi OnlyFans para verme como Dios me trajo al mundo”, se lee en la descripción de Twitter del ex chico reality.