Nataniel Sánchez sobre Mario Hart: “La gente que no me suma me es indiferente”

¿No quiere saber nada de él? Nataniel Sánchez habló, por primera vez, sobre la relación sentimental que mantuvo con Mario Hart en el 2011. A través de una entrevista en el canal de YouTube “Soy Jackie Ford”, la actriz respondió sobre aquellos personajes que llegaron a ocupar un lugar en la farándula nacional tras ser su expareja.

“¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes mediáticos gracias a tu nombre? Sí que le diste luz al pobre chico que no cantaba ni actuaba y que se hizo conocido”, preguntó Jackie Ford, personaje encarnado por el bailarín Arturo Chumbe.

La recordada Fernanda de “Al fondo hay sitio” explicó, enseguida: “mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor... yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz. Entonces, si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”.

¿Qué dijo la actriz de Mario Hart?

Al escuchar su respuesta, el coreógrafo insistió en conocer su apreciación por el ex chico reality. “(..) Pero yo quiero saber de quién estás hablando, porque hay gente que ya no existe en mi vida”, manifestó la actriz. Tras ello, Chumbe fue más específico en su consulta. “Perfecto, de un difunto, manejaba auto, después estuvo con una sobrina mía, Leslie Shaw”, indicó.

De inmediato, la peruana mencionó: “a la gente que no suma en mi vida se esfuma ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente; es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”.

Nataniel Sánchez contó la razón por la que no regresará a AFHS

En el misma conversación, Nataniel Sánchez reveló el verdadero motivo por el que no estará en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. “No se trata de un factor por el que he decidido no volver. Son varios. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España. La gente cree que es fácil, pero no. Yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. ¿Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo? ‘Al fondo hay sitio’ es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco”, aseveró.