Nataniel Sánchez muestra indiferencia hacia críticas por su acento español: “No voy a parar”

No le importa nada. Nataniel Sánchez se presentó en una entrevista en el canal de YouTube “Soy Jackie Ford” liderada por el coreógrafo peruano Arturo Chumbe. En dicho espacio, la actriz respondió una serie de interrogantes sobre su pasado amoroso, su papel de Fernanda en “Al fondo hay sitio” y las constantes críticas con las que debe lidiar por su acento español.

Como se recuerda, Nataniel se enrumbó Barcelona, España, hace cuatro años, con motivos de impulsar su carrera actoral y ahora el dejo español se ha convertido en parte de su hablar. Por ello, la joven ha venido recibiendo un sinfín de críticas en sus redes sociales.

Nataniel Sánchez cuestionada por usar acento español

“Me encanta tu nuevo acento, pero, ¿te ha molestado el haber sido criticada por un programa de espectáculos de que ahora hablas como española?, ¿te molesta eso?”, preguntó Jackie Ford.

Frente a la interrogante, la actriz que encarnó a Fernanda de las Casas en “Al fondo hay sitio” se mostró firme y decidida. “En primer lugar, no veo programas de espectáculos. En realidad, me gusta ver cosas que me aporten. Veo tu programa porque me hace reír, pero no me gusta enterarme de la vida de la otra persona porque si alguien me lo cuenta, no me interesa”, expresó la actriz.

“ No me molesta (que hayan dicho que hablo como española), ¿sabes por qué?. Porque yo no voy a parar hasta realmente hablar como española ”, agregó Nataniel Sánchez a su defensa.

Nataniel explica por qué hace uso de acento español

Luego de manifestar en el programa de “Jackie Ford” que no iba a dejar de usar acento español hasta perfeccionarlo, la intérprete peruana dio a conocer la razón por la que usa este peculiar dejo.

“Yo soy actriz y si en una película necesitan que hable como española, hablaré como española , si necesitan que hable como cubana, hablaré como cubana y si necesitan que hable como mexicana, lo haré”, precisó Nataniel.

Nataniel Sánchez despotrica contra Mario Hart

En entrevista con el canal “Soy Jackie Ford”, Nataniel Sánchez habló por primera vez sobre su romance con Mario Hart. Arturo Chumbe fue incisivo en conocer su apreciación sobre el exchico reality.