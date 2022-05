Mario Irivarren realiza ritual espiritual: “Estoy aprendiendo a ver las cosas con humildad”

Mario Irivarren compartió con sus seguidores una nueva experiencia tras reconocer que tuvo una conducta violenta durante su relación sentimental con Vania Bludau. El ex chico reality contó cómo fue su proceso y hasta agradeció a su amiga por el ritual espiritual con el que ha buscado enriquecer su alma.

“Fui invitado por una gran amiga, ahora una hermana, a ser parte de un hermoso ritual ancestral que ha sido para mí una gran lección de vida. (...) En este proceso de crecimiento personal, estoy aprendiendo a ver las cosas con humildad, dejando mi ego y arrogancia de lado , mostrando el más profundo respeto por las personas y por su forma de pensar y sentir”, escribió el influencer.

Asimismo, reveló qué era lo que buscaba con este ritual espiritual. “Yo que vivo o vivía con una coraza encima, que vivía haciéndome el fuerte, el duro, era incapaz de contar cómo me sentía , (...) De pronto, me encontraba hablando desde lo más profundo de mi corazón como realmente me sentía con personas que acababa de conocer, pidiendo perdón y dando gracias por lo que me toca y me ha tocado vivir. Hoy encuentro la riqueza no en lo material, sino la del alma que es la única realmente valiosa” , manifestó.

Influencer envía mensaje luego de pedir disculpas a Vania Bludau

El también emprendedor, luego de aceptar su conducta violenta con Vania Bludau, y pedir perdón por el daño ocasionado, se pronunció mediante sus redes sociales para dejar un mensaje a sus seguidores. “Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido. Les soy sincero, no me lo esperaba. No he podido responder todos, pero sí he leído cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma”, escribió.

Mario Irivarren se manifestó en Instagram tras sus revelaciones sobre Vania Bludau. Foto: Instagram

Mario Irivarren revela que pierde el control de sus emociones

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa “Amor y fuego”, el jueves 5 de mayo, Mario Irrivaren aceptó tener problemas de conducta, ya que aseguró perder el control de sus emociones. “No soy una mala persona, no soy maltratador. Pierdo el control de mis emociones e impulsos. Tengo un ‘tema’ con la ira cuando me estreso o molesto. Siento que le puede pasar a cualquiera”, sentenció.