Recordó como fue el convertirse en madre. La conductora Janet Barboza presumió el armonioso vínculo que mantiene con su primogénita Antonella Huarac, fruto de su relación con el cantante Nilver Huarac. A propósito de la fecha del Día de la Madre, la presentadora de “América hoy” concedió una entrevista exclusiva a El Popular.

En el reportaje, rememoró su etapa de embarazo, contó detalles de su maternidad y reveló cómo es su relación con su descendiente Antonella, quien tiene 26 años de edad.

“Mi hija es una mujer increíble, de buen corazón y con un carácter genial. Es muy dócil, no se complica con nada y ama a los animales. N uestra relación es soñada, la que toda madre e hija quisiera tener ”, manifestó la figura de América TV al ser consultada por el vínculo que tiene con su hija.

Janet Barboza cuenta cómo fue su difícil embarazo

En esa línea, la conductora rememoró su etapa de gestación y sostuvo que no fue nada fácil de atravesar, pues su embarazo fue riesgoso y ella tenía solo 21 años.

“ Sufrí mucho para tenerla. La busqué bastante. El embarazo lo hice en cama, pero felizmente se logró porque los primeros seis meses fueron riesgosos ”, refirió la popular ‘Rulitos’.

Asimismo, señaló que nunca buscó tener otro descendiente. “Siempre quise tener una hija”, agregó.

Antonella Huarac es hija de Janet Barboza y Nilver Huarac. Foto: Instagram

¿Janet Barboza espera tener un nieto?

Del mismo modo, la compañera de conducción de Ethel Pozo fue consultada si desea ser abuela a corto plazo. Frente a esta interrogante, la ‘Rulitos’ acotó que respetará la decisión que tome su hija en lo que respecta a la maternidad.

“En ese caso, doy la libertad para que decida sus cosas de forma natural con sus tiempos. No soy de esas mamás que paran diciendo: ‘¿Para cuándo tienes tu hijito?’. No, para nada. Cero presiones, en absoluto. La eduqué para que tomara sus propias decisiones, que se valore y respete”, precisó Barboza, antes de agregar que convertirse en madre no está en el proyecto de vida de su hija Antonella.

Janet envía indirecta a Magaly tras críticas a “América hoy”

Ante las inminentes críticas que hizo Magaly Medina en uno de sus programas contra el programa “América hoy” acusándolos de plagiar el contenido que su equipo de investigación recoge semana a semana, Janet Barboza decidió responderle, muy a su estilo.