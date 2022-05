Muchos países celebran el Día de la Madre este 8 de mayo, incluido Perú. Es así que las mujeres famosas del espectáculo suelen recibir mensajes y dedicatorias por esta fecha. Conoce quiénes serán homenajeadas por primera vez.

Maricarmen Marín

En julio de 2021, Maricarmen Marín anunció que estaba embarazada y esperaba a su primer bebé. El 10 de diciembre de ese mismo año, dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el productor Sebastián Martins.

En la edición de “Mujeres al mando”, dieron la noticia del nacimiento de Micaela. Horas antes, la cantante y conductora había dejado un mensaje.

“No saben cuánto he soñado con este momento. Me lo he imaginado tanto que realmente es inexplicable. Ya estamos en la cuenta regresiva. Es muy probable que tenga en las próximas horas a mi ‘Mica’ en brazos. Quiero agradecer infinitamente su amor”, expresó.

En su cuenta de Instagram compartió una foto familiar. “Mi emoción no cabe en mi alma”, celebró por el Día de la Madre.

Maricarmen Marín celebra su primer Día de la Madre. Foto: captura/Instagram

Ivana Yturbe

En octubre de 2021, Ivana Yturbe se convirtió en madre. Ella y Beto da Silva dieron a conocer con una foto que su hija nació sana y salva. Las reacciones tras la publicación no se hicieron esperar.

“Bienvenida, mi pequeña ‘Almu’. Te amamos con locura”, escribió el futbolista. Días después, la modelo dio sus primeras palabras sobre la llegada de su bebé.

“Eran un montón de sentimientos, porque ya me moría por verla: ver su carita, conocerla, pero también (por) los nervios. Ha sido un momento hermoso”, expresó la ex chica reality.

Ivana Yturbe junto a su hija y esposo. Foto: Ivana Yturbe/Instagram

Cassandra Sánchez

Cassandra Sánchez se convirtió en mamá a finales de 2021. Al lado de Deyvis Orosco, dio la bienvenida a su primer bebé, el miércoles 17 de noviembre de ese año. Magaly Medina fue quien informó que la joven dio a luz en un clínica local.

Tras una semana, la hija de Jessica Newton le dedicó unas palabras. “Aún no puedo creer lo mucho que has crecido en estos pocos días. La felicidad no me cabe en el cuerpo y no puedo esperar a vivir todo lo que descubriremos juntos (...). Eres el regalo más bonito que pudo haberme dado la vida”, detalló.

Ella celebró su Día de la Madre el sábado 7 de mayo, porque este domingo Deyvis Orosco va a viajar, según sus recientes historias en Instagram.

Cassandra Sánchez celebra su primer Día de la Madre. Foto: captura de Instagram

Lauren Succar

A inicios de enero, la esposa de Tony Succar, Lauren, se convirtió en madre. Este 8 de mayo, celebra su primer Día de la Madre junto al ganador de dos Grammy.

“Que día tan especial para nosotros, mi princesita, Que Dios siempre esté en tu corazón y caminen juntos hoy, mañana, siempre”, fue el mensaje que le dedicó el músico peruano a su esposa.

Lauren Succar homenajeada por el Día de la Madre. Foto: captura/Instagram

Ana Siucho

A finales de mayo de 2021, Ana Siucho se convirtió en mamá. La esposa del ‘Orejitas’ Flores dio a luz a su hija, Alba.

Por este Día de la Madre, compartió cómo viene siendo agasajada. El futbolista le dedicó un mensaje junto a una tierna foto familiar. En respuesta, ella no dudó en republicarlo en sus stories.

Ana Siucho recibe mensaje por el Día de la Madre. Foto: captura de Instagram

Daniela Camaiora

A mitad de 2021, la actriz de “Al fondo hay sitio” Daniela Camaiora anunció el nacimiento de su primera hija. Se mostró feliz al confirmar la noticia, desde la clínica donde dio a luz.

En Instagram, compartió una reflexión por el Día de la Madre. “A comenzar el día con música y risas. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que crían, que criaron y que sueñan con criar. Que sea un día lleno de amor. Las aplaudo de pie”, expresó en la publicación.