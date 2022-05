Christian Domínguez sorprendió a Pamela Franco al dedicarle un mensaje especial por el Día de la Madre. El cantante de cumbia celebra por segunda vez este homenaje a la integrante de Puro Sentimiento. Ambos tuvieron a Cayetana en marzo de 2021.

En la publicación de Instagram, resaltó lo ejemplar que es como madre y expresó su amor hacia ella. Dejó entrever, además, que tiene pensado hacer crecer a la familia.

Pamela Franco considera que Christian Domínguez es un buen actor. Foto: composición/ Youtube/ América TV

“El mundo te ve como una madre hermosa, pues para nosotros eres nuestro mundo. Eres una madre increíble, estamos orgullosos de ti. L e agradezco a Dios porque la familia seguirá creciendo al lado de la mejor ”, redactó en el post.

“Te amamos, gracias por cuidarnos y protegernos tanto, mi amor. Eres nuestra mamá gallina (...). Que Dios te bendiga siempre, nos morimos de amor por ti”, agregó el líder de Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez enamorado de Pamela Franco. Foto: captura de Instagram

Pamela Franco le responde con dedicatoria

Pamela Franco respondió al mensaje dándole las gracias y expresando que sus palabras hacen que se sienta mejor.

“Mi vida, mi amor bonito, hoy me sorprendiste y me llenas de sentimientos. Sabes que no es un buen día para mí, pero tú me ayudas a que todo sea mejor. Te amo. Gracias por llenarme de amor, mi compañero, por un camino juntos. Te amo”, puso la cantante.

Así se conocieron Christian Domínguez y Pamela Franco

Christian Domínguez y Pamela Franco coincidieron en un evento en Huancayo, en 2015. Pero no fue hasta el 2019 donde conversaron más tiempo al ser conductores del programa “Se pone bueno”.

Ese mismo año, salió un ampay de los cantantes besándose y dándose cariño. El video salió a la luz horas después que el cumbiambero terminara su relación con Isabel Acevedo.

Tras este escándalo, la pareja oficializó su romance y, en 2021, tuvieron a su primer hijo.