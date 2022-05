Pamela López conmovida con tierna serenata ofrecida por sus hijos y Christian Cueva

Emocionada. Pamela López, esposa de Christian Cueva, fue sorprendida por sus hijos con una tierna serenata este domingo 8 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre. Mediante redes sociales, compartió la dedicatoria de su heredera mayor, Fabianna, quien se animó a entonar una emotiva canción.

En su cuenta oficial de Instagram, López publicó el preciso momento en que sus hijos, acompañados de un músico, le dijeron “Feliz día, mamá”, a través de una hoja. Sin embargo, las palabras de la adolescente terminaron por conmover a la esposa del seleccionado.

“Mami, sé que te mereces el mundo, pero por hoy día (8 de mayo) te hemos traído una pequeña serenata . Decirte que los 4 (ella y sus 3 hermanos) te queremos con toda el alma”, exclamó su hija mayor. “Me han hecho llorar”, indicó Pamela López.

Christian Cueva recibe romántico mensaje de su esposa

El 13 de febrero, Pamela López no pudo esperar el Día de San Valentín para acudir a sus redes sociales y dedicarle un romántico mensaje a Christian Cueva. “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1 Corinthios 13, 4-7)”, citó.

Publicación de Pamela López

Pamela Lopez y Christian Cueva celebran un año más de casados

Mediante un sentido mensaje en Instagram, Christian Cueva recordó su segundo aniversario de bodas junto a Pamela López. En la dedicatoria, el futbolista expresó su amor por su esposa y le agradeció por su apoyo durante sus años de relación. “Feliz bodas de algodón. Le doy gracias a Dios por estos dos años de casados, siempre de la mano. Sabes lo mucho que te amo y lo que significas para mí. Eres y serás el amor de mi vida. Gracias por tus alegrías, tu comprensión y por tu amor. Disfrutaremos este día tan especial al lado de nuestra familia, como siempre lo hacemos”, escribió.