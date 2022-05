Andrés Hurtado y la broma pesada a JB y La Chola Chabuca durante su programa

Una vez más, el conductor Andrés Hurtado generó polémica al referirse a los comediantes, que a la vez son su competencia, Ernesto Pimentel y Jorge Benavides, el último 7 de mayo en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

La figura de Panamericana estaba halagando la trayectoria de Varo Vargas, ganador del certamen Mister Supranational Perú 2021, cuando el modelo dijo que su logro es el de todos los peruanos, lo que molestó a Andrés Hurtado.

“Fueron casi 40 países (con los que competí). Le hemos ganado, suena a cliché, pero siento que en ese certamen ganamos todos los peruanos”, expresó Varo. Rápidamente, el conductor le increpó.

“No, no, has ganado tú. Imagínate todos estos feos que están acá. ¿Por qué nos vamos a subir a tu coche? Es como cuando yo esté en Azteca, en México, cuando diga: ‘Yo represento al Perú’. ¿Por qué voy a subir a todo el Perú? Yo he ganado solo ¿Por qué voy a subir a La Chola Chabuca o a JB? JB, que está en su programa en ATV, que ni él lo ve porque ahorita me está viendo ” , respondió a modo de broma Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado se negó a comer potaje peruano por esta razón

En una secuencia del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, el papá de Josetty Hurtado no quiso probar un plato de pallares con estofado de pollo, lo que sorprendió a la audiencia.

“Repite el plato, por favor. Soy alérgico a los pallares (...) “Todo el Perú lo sabe, pero al dueño del canal no le importa. ¿Leonardo Bigott no les pasó una lista que soy alérgico a los pallares? Como los pallares y me da diablos azules. No sabes cuánto amo el estofado de pollo. Me muero por comer pallares, pero lamentablemente soy alérgico”, expresó.

Andrés Hurtado confiesa que hay días que no come porque no hay quien le cocine

En la misma secuencia, Andrés Hurtado reveló que, a pesar de vivir en un lujoso departamento, hay días que no la pasa bien, pues no tiene ayuda en la cocina.