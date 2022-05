Andrés Hurtado confiesa que hay días que no come: “No tengo nadie que me cocine”

Andrés Hurtado contó durante su programa lo difícil que le representa vivir solo, pues si bien disfruta de su lujoso departamento con todas las comodidades, existe un problema con su alimentación.

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, aseveró que, al no tener a alguien que lo ayude a cocinar, hay días en los que no come; asimismo, precisó que no le gusta ir a restaurantes. “La gente que me conoce sabe que no puedo comer en restaurante, es diferente a la comida de casa”.

“Vivo como un perro sin dueño, a veces me quedo un día sin comer porque no tengo nadie que me cocine” , lamentó Andrés Hurtado. Luego, su productor intentó jugarle una broma al compararlo con El chavo del 8; sin embargo, esto molestó aún más al nuevo jale de TV Azteca.

También expresó su anhelo de tener a alguien que se encargue de su cocina. “Sufro mucho por el tema de la comida. Qué rico que venga la señora y te cocine un estofadito de pollo ni el arroz te sale igual en un restaurante. Me gusta la comida de casa”.

La producción de Andrés Hurtado le jugó una broma pesada: “Me agreden”

Durante el programa del 7 de mayo, Andrés Hurtado se encontraba conversando con una seguidora de su programa para jugar a un conocido desafío. No obstante, cuando empezó a caminar por el set se percató de que las cámaras estaban muy cerca a su rostro; por ello, pidió que se alejaran un poco.

La usuaria intentó ver el lado bueno de la situación al decir que de cerca se aprecia mejor su rostro; sin embargo Hurtado señaló lo siguiente: “Lo que pasa es que en este canal me agreden, yo estoy acá paradito, debo de conducir el programa y la cámara me la meten. Una vergüenza” .

