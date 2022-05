‘Peluchín’ critica a Gisela por hablar de Tula y los hijos de Carmona: “Doble discurso”

No perdona nada. Rodrigo González habló fuerte y claro sobre la postura que ha tomado Gisela Valcárcel ante la polémica generada por Tula Rodríguez. El conductor le recordó a la presentadora cuando dijo que no es adecuado hablar sobre las familias en medio de la polémica protagonizada por Aldo Miyahsiro, sin embargo, ahora hace lo opuesto.

“Volvamos con la ‘Farisela’ y su doble discurso, el de siempre. Cuando no ella, haciendo sus devocionales apenas se levanta, leyendo sus versículos, encomendándose, a Dios rogando, pero en la farándula lorcha”, expresó en un comienzo.

Asimismo, recalcaron que la popular ‘Señito’ no muestra concordancia con lo que comenta en redes, pues en uno de los programas de “América hoy” se dedicaron a hablar sobre las familias que se disputan una herencia. Pese a que nunca mencionaron el nombre de Tula Rodríguez, en las notas siempre colocaban titulares que hablaban de su situación.

“Cómo la usa ahí a la ‘Retoquitos’, a la hija y a todos los chupes que tiene ahí para disparar y mandar lo que ella en realidad quisiera decir, pero no se atreve. Ella no se va a poner en ese plan porque entonces se le cae el numerito que siempre se monta de devocional, los versículos y el cristianismo, todo lo que nos vende y que yo ni nadie le compra”, finalizó ‘Peluchín’.

Gisela Valcárcel crio a los hijos de Javier Carmona

Magaly Medina comentó durante su programa de espectáculos el escándalo en el que ha visto envuelta Tula Rodríguez por presuntas disputas legales con los hijos de fallecido esposo. La ‘Urraca’ aprovechó la oportunidad y habló del tiempo en el que Gisela Valcárcel estuvo casada con el exgerente y lo ayudó en la crianza de sus hijos.

“Qué le va a hacer a Tula pelearse con los hijos por dejarles la mitad del departamento. Ellos también perdieron a un padre, un padre que los crio hace muchísimos años cuando ellos eran pequeños solo. Luego los crio con Gisela Valcárcel, yo recuerdo verla de la mano con Gisela, eran unidos . Sí, les demostraba afecto”, manifestó la presentadora.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez le respondió con todo a Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, luego que se comunicara con el programa “Magaly TV, la firme” para hablar mal de ella e indicar que quería adueñarse de algunos bienes que no le corresponden. Esto no fue del agrado de la conductora y se pronunció al respecto el pasado 3 de mayo.