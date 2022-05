Nataniel Sánchez explicó a detalle por qué no aparecerá en “Al fondo hay sitio”: “Cumplió su ciclo”

¡Es un “no” definitivo! Nataniel Sánchez ha sido blanco de los reporteros de programas de farándula luego de que llegara al Perú tras vivir varios años en España y dedicarse a la actuación en Europa. En una reciente entrevista para un canal de YouTube, la actriz que dio vida a Fernanda de Las Casas ha dejado en claro, nuevamente, que no se unirá a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”.

Nataniel Sánchez siente un cariño especial por “Al fondo hay sitio”

En una reciente entrevista que concedió al canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, Nataniel Sánchez se explayó por primera vez al momento de hablar sobre el retorno de “Al fondo hay sitio” a la televisión peruana. Para la actriz, dicha producción significó mucho en su vida personal y profesional.

“‘Al fondo hay sitio’ siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía ya había cumplido su ciclo. La gente me pregunta: ‘Nataniel, ¿cómo no vas a estar?’. Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor (que recibo), es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’”, comentó.

Nataniel Sánchez solo atinó a reír cuando le mencionaron su posible regreso a "Al fondo hay sitio". Foto: composición archivo GLR/captura Willax

¿Por qué Nataniel Sánchez no estará en “Al fondo hay sitio”?

Más adelante en la misma conversación, Nataniel Sánchez admitió que no hay una sola razón por la que no ha aceptado volver a “Al fondo hay sitio”. De acuerdo con la artista, todo el proceso que ha seguido para establecerse en España equivale a años de su esfuerzo. Por ello, no siente que pueda ‘dejarlo todo’ por volver a la serie:

“No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España. La gente cree que es fácil, pero no. Yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo. ‘Al fondo hay sitio’ es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco”.