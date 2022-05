Mario Irivarren envía mensaje a sus seguidores tras reconocer conducta violenta contra Vania Bludau

Mario Irivarren se presentó el último jueves 5 de mayo en “Amor y fuego” para brindar declaraciones sobre el final de su relación con Vania Bludau. El chico reality aseguró haber agredido a su expareja en más de una ocasión. El también modelo trató de justificar su accionar con los problemas de ira que maneja desde hace varios años, por lo que también señaló que está llevando terapia para ello.

Tras sus declaraciones, las redes sociales se han manifestado en contra del exintegrante de “Esto es guerra”, a quien calificaron como una persona violenta. Sin embargo, otro grupo importante de seguidores del emprendedor le han dado su apoyo a través de mensajes.

Mario Irivarren responde a mensajes que enviaron sus seguidores en redes sociales

En ese sentido, Mario Irivarren publicó dos extensos mensajes en las historias de su cuenta de Instagram en los que da a conocer que ha recibido mensajes de apoyo de cierto grupo de fans.

Mario Irivarren se manifestó en Instagram tras sus revelaciones sobre Vania Bludau. Foto: Instagram

“ Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido, les soy sincero, no me lo esperaba. No he podido responder todos, pero sí he leído todos y cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma ”, precisó.

Mario Irivarren reconoce conducta violenta hacia Vania Bludau

Desde el inicio del programa de “Amor y fuego”, Mario Irivarren se mostró bastante sincero al hacer un mea culpa sobre todas las agresiones hacia Vania Bludau. Asimismo, al finalizar su participación, fue abordado por las cámaras de Magaly Medina y aprovechó el momento para mandar disculpas hacia su expareja.