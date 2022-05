Ethel Pozo se ha tomado una pausa en “América hoy” y preparó una salida especial junto a su familia. La conductora de televisión se animó a asistir al espectáculo que dio el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro en Lima, junto a sus menores hijas y su prometido Julián Alexander.

Ethel Pozo: “Aquí toda la ‘mancha’ de Rauw”

A través de sus historias de Instagram, Ethel Pozo subió videos en los que se le puede ver disfrutando de los temas más populares de Rauw Alejandro, acompañado de su círculo más cercano. A este evento, también asistieron el productor Julián Alexander, prometido de la presentadora, y las menores hijas de la conductora: Doménica y Luana.

Asimismo, la figura de televisión no tuvo ningún problema en mostrarse cariñosa con su novio en las redes. En todo momento, Ethel resalta que estaba feliz de volver a Lima y reencontrarse con sus seres queridos.

¿Por qué Ethel Pozo se ha ausentado en “América Hoy”?

Brunella Horna fue la primera en informar sobre la ausencia de Ethel Pozo desde el lunes 2 de mayo. De acuerdo a la presentadora, la hija de Gisela Valcárcel habría faltado porque estaba mal de salud. “Lo que pasa es que el sábado Ethel Pozo estaba con un poco de náuseas”, aseguró.

Ante esto, sus compañeros de set no dudaron en alarmarse y empezar a bromear. Incluso, Janet Barboza reclamó por qué ella no tiene el mismo beneficio. No obstante, Christian Domínguez explicó que Ethel había pedido un permiso especial familiar desde el año pasado.

Por medio de sus redes, Ethel Pozo había compartido con sus seguidores la noticia de que estaría viajando al extranjero junto a su hija Doménica para celebrar sus 15 años. “Hoy empieza una nueva aventura con mi pequeñita, quien ya está a punto de cumplir 15. Ahora, está en un viaje hermoso que pensé iba a tardar en llegar, Dome, pero ya llegó. Pensé que faltaban muchos años, nos vamos juntitas y con sus amigas, y las mamás”.