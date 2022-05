Emilia Drago estuvo a punto de divorciarse de Diego Lombardi en pandemia: “No se lo deseo a nadie”

Emilia Drago y Diego Lombardi han sabido mantener su matrimonio alejado de los programas de espectáculos a pesar de que ambos son personajes mediáticos. La actriz y el actor hoy cuentan con dos hijas producto de su relación en lo que parece ser un romance sólido. Sin embargo, las últimas declaraciones de la intérprete han sorprendido a más de uno.

La protagonista de “Asu Mare” aseguró que a pesar del amor que se tienen, estuvo muy cerca de separarse con su esposo en plena pandemia. La exintegrante de “Habacilar” aseguró que dar a luz a su segunda hija durante los primeros meses de la cuarentena, generó una profunda crisis que casi terminó con su divorcio.

Emilia Drago estuvo a punto de divorciarse de Diego Lombardi

Las revelaciones de Emilia Drago se dieron durante su charla con el canal de YouTube de Verónica Linares donde aseguró que, tras todos los problemas dentro de su matrimonio, logró encontrar el equilibrio junto a Diego Lombardi y hoy siguen juntos al lado de sus hijas.

“ El año pasado (2020) con Diego estábamos al borde del divorcio ya. En un momento Dios nos iluminó y estamos juntos de nuevo. Encerrados, en bola, con la niña dando a luz en pandemia con muy poca ayuda ”, inició junto a la periodista.

“ No se lo deseo a nadie. Somos unos sobrevivientes. Te puedo decir que ya he encontrado un equilibrio. (…) El postparto es una locura, la lactancia también, queremos matar al esposo y estamos al borde del divorcio, es la verdad. Llega un momento en que, gracias a Dios, encontramos el equilibrio, pero no siempre pasa y ahí es donde cada uno toma su rumbo ”, añadió.

Emilia Drago se reencuentra con Raúl Romero

A fines del 2021, el nombre de Raúl Romero comenzó a sonar con fuerza relacionándolo con un posible regresó a la televisión. En ese sentido, Emilia Drago avivó estos rumores al publicar un mensaje emocionada de su encuentro con el famoso productor.

“¡Qué divertido fue volvernos a encontrar! Recibí muchos mensajes de ustedes emocionados porque nos recordaban desde Habacilar y era lindo vernos juntos. ¡Y totalmente de acuerdo! Recordar es volver a vivir. Eres un capo Raúl Romero”, publico en Instagram.