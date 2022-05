Ebelin Ortiz sobre el racismo en la TV: “No es posible que mantengamos el humor de los años 60″

La actriz Ebelin Ortiz rinde homenaje a la reconocida compositora y difusora de la cultura afroperuana Victoria Santa Cruz en su nueva propuesta artística titulada “Victoria a través de mí”. A propósito de ello, la artista es consciente del racismo perenne en nuestra sociedad, y en especial en programas humorísticos.

En una entrevista con La República, Ebelin Ortiz levanta su voz de protesta tras ver cómo, a través de los años, se sigue emitiendo el mismo tipo de contenido “cómico”, sin tener en cuenta cuánto afecta a diversas poblaciones vulnerables.

Ebelin Ortiz y su homenaje a Victoria Santa Cruz. Foto: prensa Ebelin Ortiz

¿Qué dijo Ebelin Ortiz sobre los programas cómicos?

La protagonista de “El último bastión” se muestra indignada frente a diversos programas humorísticos que utilizan el racismo, sexualización a las mujeres, entre otros, en sus diálogos para “bromear”.

“Ese tipo de humor minimiza a esta población vulnerable y algunos humoristas, conductores, han tomado conciencia; otros no. Pero no solamente se ve también el clasismo, sexismo: el humor está muy ligado a la mofa, burla de los grupos vulnerables básicamente. Tenemos personajes como la ‘Paisana Jacinta’, el ‘Negro mama’ o cómo las mujeres son sexualizadas en los programas” , exclama Ebelin Ortiz.

Asimismo, recalca que se necesita más que una multa a estos shows para que el contenido que creen cambie. “Nos damos cuenta de que no basta con una sanción al programa. El programa de JB ha sido sancionado infinidad de veces, pero no evolucionan en cuanto al contenido. No es posible que sigamos manteniéndonos con el humor de los años 60″, agrega a La República.

Además de dedicarse a las artes, Ebelin Ortiz también es activista afroperuana. Foto: difusión

Ebelin Ortiz considera que no le dan el valor que merece a la cultura afroperuana

En otra parte de la entrevista, la actriz Ebelin Ortiz expresa que la cultura afroperuana ha sido minimizada a través de los años. “Nos olvidamos que el país se forma con los amazónicos, con los andinos, los costeños y los africanos. Nuestro país es rico por las culturas que tiene. Todos han hecho que el país tenga la riqueza cultural que ahora tiene”.

Por ello, busca reflejar en su nueva obra “Victoria a través de mí”, quiénes somos los peruanos y hacia dónde vamos. “Dijo Victoria (Santa Cruz) en una entrevista: ‘Ya sé quién soy y nadie podrá insultarme”. Por ejemplo, yo tengo rasgos afro, ojos saltones, el cabello ensortijado, pero si me concientizan sobre eso desde el inicio de mi vida, no va a haber palabra que me logre agredir. ¿Cuál sería el insulto? Quiero que se aprenda a valorar nuestro ser íntegro, para que nadie en la vida nos insulte”, concluye.