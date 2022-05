Yahaira mintió sobre su casa en el Rímac, según “Instarándula”: “Ella nunca anduvo por aquí”

¡Otro escándalo! Yahaira Plasencia vuelve a sorprender con una supuesta mentira sobre sus orígenes. Además de haber sido relacionada con los problemas legales de Pancho Rodríguez, la salsera se ha visto en aprietos tras decir que vivía en una vecindad antigua del Rímac, pues los actuales dueños de estas propiedades señalan que la cantante ha mentido.

Yahaira Plasencia: “Estoy en el Rímac, donde antes jugaba”

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia subió una serie de videos en los que aparece modelando y grabando en un barrio del Rímac, distrito en el que la cantante afirma haber pasado los mejores años de su vida.

“Estoy en el Rímac, donde antes jugaba. Más al fondo está mi casa. Estoy súper contenta de estar aquí. Es algo súper bonito que estamos preparando para ustedes. Así que, (estén) súper atentos”, dijo la salsera en su cuenta de Instagram.

No obstante, la polémica se desató luego de que uno de los seguidores de “Instarándula”, portal que habla de la farándula nacional, enviara un video de lo que fue la visita de Yahaira al barrio. En estos cortos, se lee que el usuario explicaba que la artista no vivió allí: “La puerta del fondo es mi casa, nos pidieron permiso y todo, aunque ella nunca anduvo por aquí”.

¿Qué ha dicho Yahaira Plasencia sobre las revelaciones de Pancho Rodríguez?

En la mañana del viernes 6 de mayo, Yahaira Plasencia fue entrevistada por “América hoy” a través de un enlace en vivo. En la conversación fue consultada por lo último que dijo Pancho Rodríguez sobre sus problemas para ingresar al Perú y cómo esto estaría relacionado con la última persona con la que salió.

“Ayer (jueves) Pancho Rodríguez ha salido en un programa de televisión diciendo que por culpa de una mujer no puede entrar al Perú. No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica. Él no niega y tampoco afirma que sea yo, entonces eso es peor. Me descarto yo sola. De alguna manera me ha salpicado y los rebotes no me favorecen en nada. Si va a hablar algo, que hable con nombres y apellidos, porque a mí me perjudica”, comentó la salsera durante varios minutos.