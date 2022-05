Vania Bludau sobre Mario Irivarren: “Me siento tranquila desde el día que terminé con él”

Esta mañana, 6 de mayo, el programa “América hoy” sorprendió al revelar nuevas declaraciones de Vania Bludau, quien respondió a los comentarios que emitió Mario Irivarren en “Amor y fuego” sobre la agresión física de la que ella fue víctima. La modelo aceptó que desde el día en que terminó la relación se siente más tranquila.

“Yo me siento tranquila desde el día que termino con Mario, la verdad, porque sí estuve cargando con un proceso fuerte que no era el que yo he tenido que haber cargado, por querer arreglarlo, por querer solucionarlo y ayudarlo. Cuando te desprendes de una mochila, es como que ya”, expresó Vania Bludau al productor del programa.

Como se recuerda, el ex chico reality Mario Irivarren se confesó en el magazine de Willax y aseguró que él no es una persona violenta.

“No soy una mala persona, no soy un maltratador. Pierdo el control de mis emociones e impulsos. Tengo un ‘tema’ con la ira cuando me estreso o molesto. Siento que le puede pasar a cualquiera”, comentó.

Vania Bludau acepta que necesita ayuda psicológica

En otra parte de la conversación, la ex chica reality reconoce que necesita ayuda profesional porque su salud mental se vio afectada durante su relación con Mario Irivarren.

“Estoy clara en que también necesito ayuda, porque he normalizado actitudes. Desde hace un mes estoy yendo a terapia porque estoy normalizando actitudes que no debí normalizar. Muchas mujeres, por hacerse las salvadoras, llegan a un punto de normalizar situaciones con la esperanza de que las personas cambien”, dijo Vania Bludau.

Vania Bludau recuerda la primera vez que se percató de una actitud violenta de Mario Irivarren

Magaly Medina comentó durante su programa, el pasado 4 de mayo, lo que Vania Bludau le dijo a su productor. La bailarina recordó la primera vez que se percató de una actitud violenta de su expareja.