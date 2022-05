Dio su opinión. Korina Rivadeneira se presentó en “América hoy” para hablar del conflicto mediático entre Mario Irivarren y Vania Bludau. La influencer acusa de maltrato físico al exchico reality durante la relación que tuvieron hasta hace unos días.

El modelo admitió en “Amor y fuego” haberla agarrado del cuello de forma violenta tras haber discutido en una discoteca. Al respecto, la venezolana, amiga de la joven, señaló haber observado actitudes cuestionables del ‘combatiente’.

Agregó que eso no se lo permitiría a Mario Hart, su esposo. “Ella se reía y yo me sentía...”, dijo la extranjera, quien espera su segundo bebé.

“ (Mario Irivarren) era como chistoso, era su forma de ser, a mí no me gustaba, yo no se lo permitiría a Mario (Hart) , a mí no me gusta sentirme mal, yo detesto eso”, agregó.

Korina califica de “tosco” a Irivarren

Día atrás, Korina también volvió a referirse de la conducta de Mario Irivarren. Ella aseguró ser testigo de cómo se comportaban durante su relación.

“No vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, por allí uno que otro comentario que a mí no me gustaba, de parte de Mario. Todos los que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil, (es) tosco al hablar, él es muy directo. Y Vania es una persona muy sensible”, recordó.

Korina le pidió que denuncie a Mario Irivarren

En otro momento, le aconsejó a Vania Bludau que tome acciones contra Mario Irivarren si el “tema es delicado”.

“Le aconsejé que tome acciones legales si fue delicado”, resaltó. Brunella Horna y Janet Barboza pidieron que ambas figuras públicas brinden sus declaraciones para esclarecer lo sucedido.

Luego de la petición, Mario Irivarren habló en “Amor y fuego” y Vania Bludau hizo lo propio en “América Hoy”.

Vania Bludau asegura estar bien tras terminar con Mario

Vania Bludau dio nuevas declaraciones a través del productor de “América hoy”, luego que Mario Irivarren admitiera que la agredió físicamente.

“Yo me siento tranquila desde el día que termino con Mario. Estuve cargando con un proceso fuerte que no era el que yo he tenido que haber cargado, por querer arreglarlo, por querer solucionarlo y ayudarlo”, dijo la influencer en el programa.